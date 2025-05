Cote d'Ivoire: Accès durable à l'énergie - Les performances du pays saluées par le Forum Oya Energie électrique

Après Conakry (Guinée) en juin 2023, Abidjan abrite la deuxième édition de Oya Energie, un symposium qui réunit les acteurs du secteur public et privé autour de l'électrification du pays hôte. Ainsi, l'édition de 2025, qui se tient à Port-Bouët (Abidjan), les 15 et 16 mai, sur le thème : « Côte d'Ivoire et fourniture en électricité, terre d'opportunités », met en lumière les réalisations exemplaires de la Côte d'Ivoire en matière d'électrification, son taux de couverture ayant connu une progression remarquable, passant de 33% en 2011 à plus de 94% en 2024.

Cette rencontre de partage d'expériences, de réseautage, business a pour objectif de favoriser un dialogue concret sur les opportunités d'investissement, les solutions pour l'électrification durable et les partenariats public-privé au service de l'électrification de la Côte d'Ivoire. La rencontre marque également l'engagement de Oya Energie pour la promotion des énergies renouvelables et l'accès durable à l'énergie en Côte d'Ivoire.

« La Côte d'Ivoire se positionne comme un pôle stratégique pour l'électrification en Afrique de l'Ouest, avec des politiques et une volonté de devenir un acteur majeur dans le mix énergétique régional. Dans ce processus d'intégration, elle joue un rôle central. Sa position géographique stratégique, ses capacités de production et son expérience dans les échanges transfrontaliers avec le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée ou le Liberia font d'elle un pilier de notre architecture régionale. C'est pourquoi notre choix s'est porté sur ce pays pour montrer ses expériences et ses capacités », a développé Atinoukê Kayeyemi Amadou, gérante du groupe Ọya.

Abdoulaye Dia, secrétaire général du système d'énergie électrique ouest- africain, qui a procédé à l'ouverture du forum, le 15 mai, a indiqué que cette rencontre démontre, une fois de plus, que les solutions des défis énergétiques se trouvent dans le dialogue franc, la coopération régionale et une vision partagée.

Il a fait savoir que le développement d'un marché régional de l'électricité en Afrique de l'Ouest n'est pas un simple objectif technique ou commercial. Il s'agit d'un choix stratégique, profondément politique, qui traduit la volonté des États de la sous-région de bâtir une souveraineté énergétique collective, capable de garantir aux populations un accès équitable, fiable et compétitif à l'électricité, le tout dans un élan de solidarité et d'intégration. Et de souligner qu'au-delà de l'infrastructure physique, c'est une vision commune de la solidarité énergétique qu'ils bâtissent. Une solidarité où chaque pays peut tirer parti de ses atouts, partager ses excédents et combler ses déficits, au bénéfice de tous les pays.

Marché régional de l'électricité : quel positionnement pour la Côte d'Ivoire ; comment créer les ressources humaines ivoiriennes de demain ; l'électrification rurale de la Côte d'Ivoire ; la place de la régulation dans le secteur de l'électricité sont, entre autres, les thématiques abordées à cette plateforme stratégique dédiée aux défis et aux solutions d'avenir dans le secteur de l'électricité en Afrique de l'ouest.