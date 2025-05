Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 mai 2025

revue de presse

Le numérique, une fois de plus promu pour une égalité homme/femme

Comme chaque année à la date du 17 Mai, le monde célèbre, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Une date qui souligne la nécessité urgente de faire progresser l'égalité numérique entre les hommes et les femmes, afin que les femmes et les filles du monde entier puissent également bénéficier de la transformation numérique. Pour cette année, la thématique retenue s’intitule : "L'égalité des sexes dans la transformation numérique".

Alors que le monde célèbre les 30 ans de la plateforme d'action de Beijing, cette journée représente un moment crucial pour accélérer l'action collective qui garantit que la transformation numérique offre des opportunités à tous, et partout. (Source allAfrica)

Burundi-BAD : La performance des projets jugée satisfaisante

La revue du portefeuille de projets de la Banque africaine de développement (BAD) au Burundi s’est tenue ce lundi à Bujumbura, réunissant les représentants du gouvernement et du Groupe de la Banque. À l’issue de cette rencontre, la performance globale des projets financés par la BAD dans le pays a été jugée satisfaisante, malgré quelques défis persistants.

Le portefeuille burundais de la BAD comprend actuellement 20 projets actifs, pour un montant d’engagement total de 373,4 millions de dollars. Leur performance est jugée satisfaisante : le taux de décaissement global s’établit à 32,1 %, avec un âge moyen des projets de 4,3 ans. Les infrastructures de transport concentrent 43 % de ces financements, devant l’agriculture (24 %), l’énergie (23 %), le social (6 %), l’eau et l’assainissement (3 %) et la finance (1 %). (Source apanews)

Algérie : Le Conseil constitutionnel élargit au-delà des harkis le champ d’application de la loi de réparation de 2022

Le Conseil constitutionnel élargit la reconnaissance du droit à la réparation pour toutes les personnes nord-africaines ayant été rapatriées d’Algérie et accueillies sur différents sites en France dans des conditions indignes, et pas seulement pour les supplétifs de l’armée française dont les harkis font partie.

Le Conseil constitutionnel a confirmé vendredi 16 mai que toutes les personnes nord-africaines ayant été rapatriées d’Algérie et accueillies sur différents sites en France dans des conditions indignes avaient droit à réparation, et pas les seuls supplétifs de l’armée française (harkis et moghaznis). (Source Lemonde Afrique)

LDC CAF : Nouveau trophée et nouvelle identité dévoilés avant la finale

Alors que la finale aller de la Ligue des Champions de la CAF approche, la Confédération africaine de football (CAF), en partenariat avec TotalEnergies, s’apprête à dévoiler un nouveau trophée ainsi qu’une nouvelle identité visuelle pour sa compétition phare.

La rencontre opposera les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns aux Égyptiens de Pyramids FC, le 24 mai prochain à Pretoria, pour le match allé. Le retour est programmé au 1er juin au Caire.

Dans un communiqué publié ce vendredi, la CAF a annoncé que la nouvelle coupe sera révélée jeudi prochain au siège de TotalEnergies à Johannesburg, lors d’une cérémonie en présence de légendes du football africain ainsi que des représentants des deux clubs finalistes. (Source Hespress)

Est de la RDC: Washington a reçu un premier brouillon d’accord de paix entre Kinshasa et Kigali

Plus de trois semaines après la signature d’une déclaration de principes à Washington entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, un premier projet d’accord vient d’être transmis aux deux parties par les médiateurs américains. Un processus encore fragile, que les États-Unis souhaitent accélérer.

À Kinshasa comme à Kigali, les autorités confirment avoir reçu une version consolidée du projet d’accord de paix. Ce document reprend les propositions que les deux pays avaient soumises au début du mois, après la signature de la déclaration de principes sous l’égide des États-Unis. Mais à ce stade, rien n’est encore joué. Encore à l’état de brouillon, ce texte devra toutefois faire l’objet de nouvelles discussions. Selon des sources proches du dossier, les négociations sont délicates, mais les Américains veulent aller vite. (Source RFI)

Nord-Est du Nigeria : La crise humanitaire s’aggrave après le gel de l’USAID

Au nord-est du Nigeria, la situation humanitaire s’aggrave dangereusement.

Depuis la suspension des financements américains par l’administration Trump, des milliers de familles sont livrées à elles-mêmes. Les conséquences sont tragiques, notamment pour les enfants souffrant de malnutrition.

Pendant des années, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a joué un rôle central dans l’aide humanitaire au Nigeria. À travers le financement de programmes nutritionnels, de soins de santé et de distribution alimentaire, elle permettait à des millions de personnes déplacées par le conflit avec Boko Haram de survivre. (Source Africanews)

Tchad : L’ex-Premier ministre Succès Masra arrêté pour « incitation à la haine »

Au Tchad, l’arrestation ce vendredi 16 mai 2025 de l’ancien Premier ministre Succès Masra agite la scène politique. Le leader du parti d’opposition Les Transformateurs a été interpellé à son domicile de N’Djamena par des forces de sécurité, puis conduit vers une destination inconnue.

Si le procureur de la République évoque l’exécution d’un mandat d’amener, les motifs précis de son arrestation restent flous. Une interpellation qui intervient dans un contexte tendu, deux semaines après des critiques virulentes de l’opposant à l’égard du président Mahamat Idriss Déby Itno. (Source Africa 24)

Le coût du transport aérien plombe le tourisme au Togo

Malgré ses atouts naturels et culturels, le secteur touristique togolais peine à décoller. En cause : le coût jugé excessif du transport aérien, que les professionnels dénoncent comme un obstacle majeur à l’attractivité du pays.

Kossi Sambigou Nanika, président de la Fédération des entreprises de tourisme et de l’hôtellerie, tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme. Pour lui, l’accumulation de taxes sur les billets d’avion compromet toute politique de relance. « Le vol est devenu un luxe, au lieu d’être un moyen de transport ordinaire et accessible », déplore-t-il. (Source togonews)

Cameroun/Décès d’Emmanuel Kunde : Voici parcours et le palmarès de l’ancien Lion

Né en 1956 à Ndom dans la région du Littoral, l’ancien Lion décédé ce 16 mai 2025 a brillé tant au Cameroun qu’à l’international. Son parcours légendaire teinté d’un palmarès impressionnant a fait de lui un visage emblématique du football camerounais.

La mort a frappé le football camerounais ce vendredi 16 mai. Emmanuel Kunde, défenseur, capitaine et double champion d’Afrique avec les Lions Indomptables est décédé à Yaoundé à l’âge de 68 ans. La nouvelle a brutalement réveillé les Camerounais ce matin.

Après un parcours atypique au sein des clubs camerounais et à l’équipe nationale où il a gagné deux coupe d’Afrique des nations et un passage à l’étranger en tant que joueur et entraîneur, Emmanuel Kundé laisse un grand vide dans le cercle des légende des années 1990. (Source LeBledParle)

48ème anniversaire de la disparition de Modibo Kéita : Hommage à un exemple d'endurance et de résilience

Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de division Abdoulaye Maïga, a respecté la tradition, ce matin, en procédant au dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe du premier Président de la République du Mali, Modibo Kéita, au cimetière d'Hamdallaye.

C'était en présence des membres du gouvernement, des autorités administratives et politiques du District de Bamako et des représentants de la famille de l'illustre disparu. En effet, le Président Modibo Kèita, est décédé le 16 mai 1977 alors qu'il était en détention.

Selon le chef du gouvernement, il s'agit de commémorer le 48ème anniversaire de la mort du père de l'indépendance de notre pays, « ancien instituteur très intégré, panafricaniste ». (Source maliweb)