Afrique: Le numérique, une fois de plus promu pour une égalité homme/femme

Comme chaque année, à la date du 17 mai, le monde célèbre la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Une date qui souligne la nécessité urgente de faire progresser l'égalité numérique entre les hommes et les femmes, afin que les femmes et les filles du monde entier puissent également bénéficier de la transformation numérique. Pour cette année, la thématique retenue s’intitule : "L'égalité des sexes dans la transformation numérique".

Alors que le monde célèbre les 30 ans de la plateforme d'action de Beijing, cette journée représente un moment crucial pour accélérer l'action collective qui garantit que la transformation numérique offre des opportunités à tous, et partout.

Il faut surtout dire que cette édition souligne l'importance de garantir que les femmes et les filles puissent pleinement bénéficier de la transformation numérique et contribuer à son développement.

D’après l’Organisation des Nations Unies (ONU), les technologies numériques ont le pouvoir d'accélérer le progrès dans tous les secteurs de la société, mais ce potentiel reste hors de portée pour de nombreuses personnes.

La même source indique que la majorité des 2,6 milliards de personnes qui ne sont toujours pas connectées sont des femmes et des jeunes filles.

Les lacunes en matière d'accès et de prix de l'internet et des appareils numériques, ainsi que les compétences numériques limitées, continuent d'entraver la participation des femmes et des filles à l'économie d'aujourd'hui et à l'élaboration des solutions numériques de demain.

Suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp pour plus d'informations.

Dans cette optique, l’ONU alerte en précisant « qu’il est essentiel de combler ce fossé pour ouvrir de nouvelles voies à la croissance économique, à l'innovation et au développement durable ».

Toutefois, notons que cette journée mondiale célèbre également la création de l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'agence des Nations Unies pour les technologies numériques.

Cette année, l'UIT commémorera son 160e anniversaire, soulignant son rôle de longue date dans l'avancement de la connectivité mondiale et la promotion de la coopération internationale.

La journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information a pour but de contribuer à sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'ouvre l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les domaines économique et social, ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique.

Pour le continent, cette journée revêt une grande importance, car elle met en lumière le rôle des TIC dans le développement, l'atténuation de la fracture numérique et la valorisation de l'innovation.