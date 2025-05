Cote d'Ivoire: Tiken Jah Fakoly pour une présidentielle inclusive au pays

Dakar — L'auteur-compositeur et chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly dit souhaiter la tenue d'une présidentielle inclusive dans son pays, prônant "justice et égalité" en perspective de cette échéance prévue en octobre prochain.

"Je suis pour la non exclusion des candidats. Je pense que quand tu regardes l'histoire de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ce qui a été à l'origine des problèmes, c'est l'exclusion", a rappelé le chanteur ivoirien, qui réside au Mali.

"Le fait qu'on a dit à telle personne qu'elle ne peut pas être candidat (...) etc., a créé des frustrations, jusqu'à ce que cela crée une rébellion et ensuite une crise post-électorale qui a été difficile", a ajouté le chanteur, dans un entretien accordé à l'Agence de presse sénégalaise.

Le reggaeman relève qu'après la crise post-électorale en 2010, son pays "était carrément à genoux".

"Aujourd'hui, c'est un pays debout. C'est l'un des pays les plus debout de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, je pense que pour garder cette stabilité, cette continuité dans le développement, il faut absolument qu'il y ait justice et égalité", a préconisé le chanteur "engagé".

"Je souhaite que les juges en Côte d'Ivoire fassent comme les juges sénégalais, que le peuple ivoirien fasse comme le peuple sénégalais. C'est-à-dire se mettre au-dessus des religions et mener le combat commun pour que les hommes politiques puissent le [le peuple ivoirien] respecter", a-t-il dit.

Tiken Jah Fakoly appelle ainsi à penser aux enfants et aux petits enfants et à léguer une Côte d'Ivoire "stable, développée" et où il fait bon vivre.

Il a expliqué son choix de résider au Mali par l'accueil qu'il a reçu dans ce pays depuis 2003.

"Je suis resté au Mali depuis 2003 parce que j'ai été bien accueilli. On m'a montré que je suis chez moi. Et puis voilà, sinon l'exil a pris cinq ans, je suis revenu en Côte d'Ivoire en 2007. J'ai décidé de rester au Mali parce que je me sens à l'aise là-bas, je suis chez moi", explique-t-il.

Il dit "aimer vivre simplement, et non pas comme une star". "Je ne veux pas vivre comme une star. Je veux aller à la boutique quand j'ai envie d'acheter quelque chose, j'ai envie de marcher dans la rue. (...). Voilà, les gens me saluent gentiment, ils prennent des photos", raconte-t-il.

Il pense être "trop politisé" pour vivre en Côte d'Ivoire.

Expliquant son choix de rester sur le continent africain contrairement à beaucoup d'autres artistes qui ont choisi de s'exiler au Canada, aux Etats-Unis ou en France, l'interprète de l'album "L'Africain" (2007) dit vouloir "continuer à être dans la réalité africaine".

"Parce que si on dit que le reggae, c'est la voix du peuple, il faut rester dans le peuple, on voit beaucoup du peuple. C'est ce qui inspire, c'est ce qui fait qu'on a des chansons à chanter. Donc, c'est un choix pour moi de rester au Mali", a-t-il fait valoir.