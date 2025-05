Sénégal: Conquêtes démocratiques, formation de cadres - La longue marche de Landing Savané

Dakar — Porte-drapeau de la gauche révolutionnaire, d'une génération très politisée dans sa jeunesse, Landing Savané, 80 ans, aura droit, ce samedi, à un "sargal", un hommage que lui rendront ses amis, au théâtre Daniel Sorano, une occasion pour eux de revenir sur ses combats dans le cadre des conquêtes démocratiques au Sénégal.

Mao Tse Toung a fait sa "Longue marche" d'un an. Landing Savané, 80 ans, aura fait lui aussi sa longue marche... vers le pouvoir.

Et même s'il n'a pas atteint son but, force est de noter qu'il aura tout de même été de tous les combats ayant conduit à la première alternance politique au Sénégal en 2000. Il y a aussi qu'il a contribué à la formation de plusieurs cadres et leaders politiques, syndicaux et de la société civile.

La mine sérieuse, le regard grave, Landing Savané, drapé dans un grand boubou blanc, est à la bonne place dans ce présidium de Wade qui fit face à la presse au second tour de la présidentielle de 2000.

Le secrétaire général de And Jëf/PADS était avec Moustapha Niasse, faiseur de l'alternance avec ses 17 % décisifs et déterminants pour "achever" un Abdou Diouf groggy.

La gauche révolutionnaire a choisi la droite, le Libéral Wade, pour prendre le pouvoir. Pour lui "confier" le pouvoir serait-on tenté de dire.

Par pragmatisme politique, elle venait d'abattre le mur idéologique qui la séparait du libéralisme, à cause du combat contre Diouf et son régime.

Son rêve de renverser Abdou Diouf à travers "Folli", Landing le réalisera ainsi avec le "Jallarbi" de Bathily et le "Sopi" de Wade.

S'il n'a pas réussi à conquérir le pouvoir, c'est parce que Landing Savané peinait à mobiliser dans un contexte d'hégémonie socialiste. AJ/PADS était, cependant, une "usine de fabrication" de cadres sur lesquels les différents régimes, de Wade à Diomaye, en passant par Macky Sall- un de ses produits- ont pu- et même dû- compter pour gérer le pays.

Sa directrice de campagne, Aminata Touré (Mimi), en 1993, avait admis "les petites lacunes", soulignant que "sa force, c'est sa simplicité".

Au regard de son parcours, Savané mérite bien cet hommage qui lui sera rendu ce 17 mai. Plus que cette contribution à la première alternance, c'est un homme qui a combattu pour des idéaux progressistes durant toute sa vie.

"Rendre hommage à Landing, c'est rendre hommage à des générations de combattants jeunes et moins jeunes qui sont montées sur le front de la résistance depuis les années 1970 au lendemain de la répression violente qui disloqua le Parti africain pour l'indépendance (PAI), après l'interdiction qui l'a frappé dès 1960", déclare Mamadou Diop Decroix, ancien numéro 2 de AJ/PADS, dans un entretien avec l'APS.

Bref, Decroix qui dirige depuis une quinzaine d'année AJ/PADS après sa séparation avec son ancien secrétaire général, dépeint Landing Savané en ces termes : "C'est un leader politique, un travailleur culturel et un producteur scientifique".

80 ans comme Cohn-Bendit

A vrai dire, le géant Landing -physiquement et historiquement- a gardé son bagout. Pourtant, comme une autre figure emblématique de "Mai 68" en France, Daniel Cohn-Bendit, il vient de fêter ses 80 ans. Cette fougue de révolutionnaire, il dit l'avoir piquée depuis le lycée, à l'occasion de "petites grèves" qu'il dirigeait.

"Mais tout cela vous prépare à contester les choses et à vous exercer à un leadership", confie-t-il.

Disciple de Mao Tse Toung, il déclare, dans un entretien avec la chaine YouTube "Le Blog du griot", n'avoir pourtant "jamais visité la Chine".

"La première grève dans l'histoire de ce lycée [Van Vollenhoven] avait été aussi dirigée par Landing. C'était l'année scolaire 1961-62. J'étais en 5ème et lui en Terminale", confie Decroix.

"Quand j'étais jeune, j'étais l'antisystème de cette époque. (...) Le progrès, c'est le changement, et non la continuité. Il faut peu de continuité et beaucoup de changement. Donc, les jeunes doivent s'impliquer dans le combat démocratique", conseillait Landing Savané, ancien ministre, ancien député, dans un entretien avec SenePlus TV en mars 2019. Il se retrouvait presque dans le "combat" de Ousmane Sonko contre le système !

"Sonko incarne la Gauche nouvelle contemporaine", avait affirmé, en 2021, Madièye Mbodj, une autre figure de And Jëf, devenu aujourd'hui membre de PASTEF, l'actuel parti au pouvoir créé par M. Sonko.

Landing Savané est né le 10 janvier 1945, à quelques mois de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Autant dire à l'aube de l'âge d'or du communiste et qu'il était comme prédestiné à embrasser ce courant idéologique.

Pas étonnant donc de le voir devenir marxiste-léniniste et diriger l'Association des étudiants sénégalais en France (AESF, section de la FEANF).

C'est au sein d'ailleurs de l'AESF qu'il rencontre sa future femme, Marie-Angélique Sagna à l'état civil, qu'il épousera à son retour au Sénégal en 1969.

Un combattant surdoué

Rien ne prédestinait l'enfant de Bignona, en Casamance (Sud), à un parcours de crack. Et c'était d'ailleurs davantage moins évident pour un jeune homme venu de Bambadion, dans le Pakao. Ce village était "réputé comme celui où ne peut aller l'administration coloniale, ni plus tard celle du Sénégal indépendant du fait, dit-on, d'un sort jeté par un marabout", selon une notice de Françoise Blum et Martin Mourre, sur maitron.fr, un dictionnaire biographique.

Ce fils de garde-cercle de l'administration coloniale doit sa chance à "l'attachement" de son père aux études de ses enfants.

"C'est à la fin de cette année scolaire de 1961, au moment de la cérémonie de distribution des prix qui était présidée par le président de la République, Léopold Sédar Senghor, que j'ai entendu pour la première fois le nom de Landing. A l'époque, on appelait les gens en commençant par leur nom de famille.

A la distribution des prix, on entendait les haut-parleurs égrener son nom : Mathématiques, premier prix, Savané Landing ; Physiques, premier prix, Savané Landing ; français, premier prix, Savané Landing, etc.

Une autre particularité au lycée Van Vollenhoven et qui va vous étonner probablement : on donnait un prix pour le meilleur élève sénégalais des grandes classes (1ère et terminale si je ne me trompe). En tout cas, cette année 1961, les haut-parleurs de la cérémonie ont dit : "Prix du meilleur élève sénégalais des classes de première, Savané Landing"', raconte Mamadou Diop Decroix.

Si pour lui "Landing n'était sûrement pas encore un savant, il était déjà un sujet particulièrement brillant".

Ses performances lui vaudront une bourse pour la France après son baccalauréat en 1963. Mais le virus révolutionnaire est encore dans les veines de Savané qui devient un lecteur assidu des écrits de Mao-Tse-Toung.

Beaucoup comme lui goûteront au "petit livre rouge", qui influença nombre d'intellectuels nourris au maoïsme. Ils s'en inspireront pour leurs discours.

Mais Landing ira plus loin. "C'est lui qui organise, fin mai 1968, l'occupation de l'Ambassade du Sénégal en France pour soutenir les étudiants sénégalais en lutte", soulignent Blum et Mourre.

Le mathématicien, le scientifique, n'est en rien perturbé par son statut de révolutionnaire. "Donc, j'ai retenu de lui ces deux caractéristiques : il était brillant et c'était un combattant. Plus tard, nous appellerons cela être "rouge et expert", c'est-à-dire être brillant dans les études et dans son travail technique, et être un révolutionnaire", explique Mamadou Diop Decroix.

Après son diplôme à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs (ENSI), Savané brille aussi au Centre européen de formation des statisticiens économistes des pays en voie de développement (CESD) affilié à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Landing Savané, c'est aussi la plume de nombreuses publications dont "Le grand tournant du XXe siècle", "Errances et Espérances", "Luttes et Lueurs".

Decroix-Landing, la douloureuse séparation

Dans une contribution intitulée "Le Sargal Landing Savané du 17 mai prochain", publiée le 8 mai dernier, Mansour Aw demandait à Landing : "Mamadou Diop Decroix..., personnage symbolique de cette Gauche révolutionnaire, membre fondateur et Secrétaire général de And Jëf/MRDN puis PADS, qui a toujours été à tes côtés sans jamais penser un seul instant te bousculer, qui t'a toujours secondé et considéré comme un grand frère, où est-il ? Sera-t-il du "sargal" ?".

A priori la réponse ne parait pas si évidente à cause du divorce inattendu entre Savané et Decroix, des frères presque siamois et dont la séparation en 2009 fut douloureuse.

L'argent, comme souvent, serait le mobile mais tous les deux s'en défendent. Les ambitions aussi ? Le choix entre la continuité avec Wade ou l'émancipation de AJ de la coalition dirigée par le PDS ? D'autres parleront de divergences dans la voie de construction du parti.

Landing accusait son second, Decroix, d'avoir été utilisé dans "une entreprise de déstabilisation et de fragilisation du Parti pour saper son autonomie et le livrer pieds et poings liés à d'autres forces politiques".

Pour Decroix, "ce qui s'est passé transcende les deux dirigeants et pointe ce que nous appelions la +lutte de lignes+ en notre sein", précise le secrétaire général de AJ dans un entretien avec l'APS.