Sénégal: Souveraineté alimentaire - L'OLAC va mobiliser plus de 5 milliards de mètres cubes d'eau douce d'ici à 2029 (directrice)

L'Office des Lacs et Cours d'Eau (OLAC) va mobiliser, d'ici à 2029, cinq milliards de mètres cubes d'eau douce, à travers des aménagements de bassins versants et la sécurisation des eaux du Lac de Guiers, a-t-on appris de sa directrice générale, Diarra Sow.

"C'est plus de 5 milliards de mètres cubes d'eau douce à mobiliser d'ici à 2029, dont 2,6 milliards de mètres cubes du Lac de Guiers, la plus grande réserve d'eau douce du Sénégal, 1, 2 milliard de mètres cubes dans les bassins versants et le reste va provenir de l'aménagement d'autres petits bassins", a-t-elle dit.

Diarra Sow intervenait ainsi jeudi lors d'un panel axé sur le thème "contribution des ressources en eau à la politique de souveraineté alimentaire du Sénégal", organisé en marge de la 25e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA).

"Cela veut dire qu'il y'aura de l'eau douce disponible pour favoriser le développement de l'agriculture et d'autres activités économiques et peut être même atteindre la souveraineté alimentaire de notre pays d'ici cinq ans", a-t-elle ajouté.

Elle a précisé que dans le cadre de la souveraineté alimentaire du Sénégal, l'OLAC s'occupe de la mobilisation des ressources en eau, mais derrière il y a le ministère de l'Agriculture qui accompagne les agriculteurs.

"Notre objectif pour la souveraineté alimentaire, a-t-elle ajouté, c'est de favoriser la pérennité de l'écoulement des eaux de surface à travers des aménagements sur des plans d'eau et cours d'eau mais aussi des bassins versants".

Relativement à la lutte contre les inondations, elle a indiqué que la contribution de l'OLAC se traduit par "l'aménagement des bassins versants, particulièrement en zone rurale et par la restauration des fonctions écosystémiques des lacs et cours d'eau, en zone urbaine".

Elle a rappelé que l'OLAC dans le cadre de ses missions est aussi chargé d'aménager des mares, des exécutoires et des voies de ruissellement pour recueillir les eaux pluviales provenant des bassins versants des villages et autres zones inondables.

"Nous voulons en procédant ainsi rassembler les eaux pluviales et éviter des inondations en zones urbaine et rurale et ensuite réutiliser ces mètres cubes d'eau dans le développement d'activités économiques", a-t-elle expliqué, citant l'agriculture, l'aquaculture, ou encore la pêche.

La directrice de l'OLAC a indiqué que des projets ont débuté dans ce sens, même si d'autres projets nécessitent de gros moyens ou des partenaires.

Le directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Amadou Salmone Fall, le directeur général du Cices, Justin Corréa, des députés et plusieurs acteurs économiques ont pris part à cette rencontre.

La 25e édition de la FIARA se déroule au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) du 24 avril au 20 mai 2025.