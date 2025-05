Sénégal: L'ANSD engagée dans une diffusion responsable des données liées au secteur extractif

Dakar — L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) s'est engagée, vendredi, à travers une signature de convention cadre de partenariat avec le Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE) à collecter, conserver et diffuser des données liées au secteur extractif, dans le respect des normes internationales.

"Ce partenariat permettra d'assurer une meilleure collecte, conservation et diffusion des données liées au secteur extractif, dans le respect des normes internationales, et avec les garanties de qualité, d'intégrité et de sécurité qui s'imposent", a déclaré Abdou Diouf, directeur général de l'ANSD.

Dans son discours dont l'APS a reçu copie a souligné que cette signature marque une étape "importante" dans la "consolidation" des efforts communs des deux entités pour une gouvernance "plus responsable", "plus transparente" et mieux fondée sur les données dans le secteur extractif.

"Le secteur extractif constitue un levier important pour le développement économique du Sénégal. Mais son impact ne peut être pleinement positif que s'il est encadré par des mécanismes rigoureux de transparence", a estimé M. Diouf.

Il a indiqué qu'à travers cette convention, l'ANSD s'engage à mettre à disposition son expertise technique, ses infrastructures numériques, ainsi que ses ressources humaines qualifiées pour accompagner le CN-ITIE dans la mise en oeuvre de ses missions.

Le directeur général de l'ANSD a souhaité que cette convention ouvre une "dynamique nouvelle", faite "d'initiatives, de résultats concrets, et de bénéfices visibles" pour les institutions et pour le pays tout entier.

"Ensemble, nous avons oeuvré avec engagement et respect pour poursuivre une politique de sécurisation du système d'information et d'archivage des données de l'ITIE. Arrimée à la Stratégie numérique nationale, le présent protocole d'accord constitue un appui technique et financier de la mise en oeuvre du processus ITIE au Sénégal", a expliqué Thialy Faye président du CN-ITIE.

Il a souligné que plusieurs projets ont déjà été mis en place. Il s'agit, notamment, de la sécurisation et de l'hébergement du site web du CN-ITIE et de la messagerie au sein des serveurs de l'ANSD depuis l'année dernière et la mise à disposition de l'ITIE d'un véhicule pick-up lors de ses opérations de terrain.

M. Faye a ajouté, en perspective, un projet "ambitieux" consistant à développer une application pour le CN-ITIE, pour renforcer la divulgation systématique des données du secteur extractif.

Il a aussi cité la mise à disposition d'un gestionnaire de données pour davantage contribuer aux efforts d'analyse des données clés du secteur extractif.

"Ces projets permettront de fluidifier davantage l'accès à l'information car déjà, le CN-ITIE a rendu son rapport portant sur le premier semestre de l'année 2024 qui fait état d'une contribution globale de 236,59 milliards FCFA y compris les paiements sociaux et environnementaux", a annoncé le président du CN-ITIE.

Il a fait savoir que cette convention renforce une "volonté "commune d'impulser" les réformes avec des informations "fiables" fournies par les rapports de l'ITIE.

"Cette conjugaison des efforts entre le CN-ITIE et l'ANSD permettra de créer un impact positif dans la gestion des ressources minières, pétrolières et gazières", a affirmé Thialy Faye.