Sénégal: Kédougou - Les acteurs de la presse régionale sensibilisés sur les cas de vol d'électricité

Kédougou — Des acteurs de la presse régionale de Kédougou (sud-est) ont été sensibilisés sur les cas de vol de l'électricité, les risques électriques et les avantages du Woyofal, à l'initiative de la société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec), a constaté APS.

"L'objet de notre présence ici à Kédougou, c'est dans le cadre de nos activités de sensibilisation avec la presse régionale et de parler surtout du vol de l'électricité, les risques électriques et les avantages de Woyofal et les procédures de paiement", a déclaré El hadji Dramé, correspondant en communication à la direction de la communication et du marketing de la Senelec de la zone centre-est.

Il s'exprimait lors d'un atelier sensibilisation des leaders d'opinion surtout des acteurs de la presse régionale sur la politique de communication de la SENELEC, en présence de son chef d'agence de Kédougou.

Les acteurs de la presse de Kédougou ont été sensibilisés également sur les questions liées à Woyofal et l'impact de la hausse des températures sur la consommation d'énergie ainsi que l'efficacité énergétique.

"C'est pour permettre aux consommateurs de mieux comprendre les produits et service de Senelec. Cette activité va nous permettre aussi et peut-être avec à la presse régionale de Kédougou de consolider un climat de partenariat", a-t-il expliqué.

Le constat est qu'au niveau national, il y a des cas de fraude sur la consommation de l'électricité, selon M. Dramé.

"L'heure est vraiment venue d'arrêter ces malfaiteurs (...) ces cas de fraude (...) font perdre à Senelec des dizaines de milliards par an et que ce montant important devrait être vraiment orienté dans le cadre de l'électrification rurale", a-t-il souligné.

"Aujourd'hui, si cela continue, ça va porter préjudice à Senelec et aux consommateurs d'électricité", a-t-il ajouté.

El Hadji Dramé a annoncé à Kédougou des projets et programmes pour un accès durable à l'électricité et une opportunité partagée au niveau des ménages et des consommateurs surtout des zones rurales.

"Nous voulons véritablement booster le taux d'accès à l'électricité avec la prise en charge gratuite des installations électriques intérieures et des branchements au réseau des ménages à faible revenus surtout le milieu rural", a-t-il indiqué.

Il a en outre invité les mairies à payer les dettes croisées qui sont compensées dans le cadre de l'éclairage public.

"La mairie et la Senelec sont des partenaires mais il arrive qu'elle doit plus à la Senelec et on procède par la dette croisée par compensation en ce qui concerne l'éclairage public. Mais néanmoins on essaie de gérer parce que quelques soit, la Senelec prend en compte l'aspect d'entreprise nationale", a-t-il dit.