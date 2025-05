Sénégal: Ousmane Sonko est un 'homme inspirant', selon Tiken Jah Fakoly

Dakar — Le chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly a exprimé toute "sa fierté" après son audience avec le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, un "homme inspirant" pour qui il a beaucoup de respect pour son combat et sa trajectoire.

"C'était un réel plaisir d'être reçu par le Premier ministre Ousmane Sonko [l'audience a eu lieu mercredi]. J'ai beaucoup de respect pour l'homme, pour son combat, sa trajectoire, surtout le fait qu'il ait été porté par le peuple", a-t-il dit lors d'un entretien avec l'APS.

"Quand un homme politique est porté comme cela par le peuple, nous on est contents, nous cela nous fait plaisir, cela veut dire que notre message est entendu. Parce que dans beaucoup de pays, les politiciens profitent de la division, et ils arrivent à le faire, et cela crée des morts et beaucoup de problèmes", souligne-t-il, indiquant que ce qui s'est passé au Sénégal est "quelque chose d'extraordinaire".

Il signale que sa rencontre avec le Premier ministre Ousmane Sonko a été "un grand hommage parce que l'homme est inspirant".

"La manière dont il a fait les choses, c'est incroyable de voir un homme politique comme cela sur le continent. Quelqu'un qui dit, ok, moi je suis condamné à ne pas y aller, mais on va trouver une solution pour y arriver. C'est ce qu'il a fait, et pour moi tout le monde, toute l'Afrique devait s'inspirer de ce qui s'est passé au Sénégal", affirmé le reggaeman ivoirien.

Selon lui, l'exemple du peuple sénégalais est une histoire qui doit être suivie par le peuple africain.

"Quand un peuple se met au-dessus des religions, au-dessus des ethnies, pour mener un combat commun, viser un objectif et l'atteindre, je pense que c'est à saluer. Et donc cela a été une grande fierté pour moi d'être reçu par le Premier ministre", lance-t-il.

Le chanteur qui a donné un concert en hommage à Bob Marley le dimanche 11 mai dernier au Cices, estime que sa rencontre avec Sonko est "historique et inspirante", car il a apporté son soutien à ce combat lorsque le président du Pastef était en difficulté avec ses amis.

"A chaque fois que j'étais en tournée, j'en parlais. Quand j'ai joué à l'Olympia à Paris, j'ai même porté le tee-shirt +Libérez Sonko+. Et donc cela veut dire que je suivais ce qui s'est passé au Sénégal pendant longtemps", explique l'interprète de la chanson "Le pays va mal".

Tiken Jah Fakoly se dit convaincu que tout a été fait pour qu'il [Sonko] baisse les bras, pour qu'il rentre dans les rangs. Mais malgré la prison, les injures, les complots, tout ce qu'il a connu, il a tenu".

"Il avait un objectif, c'était d'arriver au pouvoir pour appliquer sa politique. Les débuts ne sont pas faciles. Parce que vous savez quand vous prenez le pouvoir, ceux qui étaient là avant, quand ils savent que le pouvoir leur échappe, ils créent des trous pour vous embêter", soutient le musicien.

Il invite les Sénégalais à "tenir bon", à "rester unis" car, les premiers deux ans vont être "un peu difficiles". "On a discuté, je pense qu'il est conscient de sa responsabilité", assure-t-il.

C'est quelqu'un qui m'a rassuré

"Le Premier ministre m'a mis en confiance, je n'étais pas seul. Il m'a même dit, ici au Sénégal, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, je suis sûr que si nous on déconne, tu vas faire des chansons contre nous", relate-t-il.

"Il a parlé de mon engagement, il a dit que je fais partie des artistes pour lesquels il a beaucoup de respect sur le continent. (...) C'est vraiment un homme du moment qui est prêt à donner la liberté qu'il faut au peuple pour qu'il puisse s'exprimer", ajoute-t-il.