La lecture de cet ouvrage de notre grand professeur de Tunis, Abdeljelil Karoui, «La Tunisie et son image dans la littérature française du XIXe siècle et de la première partie du XXe» est d'un intérêt majeur !

Car est majeur aussi, sans doute, cet ouvrage, issu d'une patiente et longue recherche académique de haut niveau qui, en fait, ne parle pas que de la situation politique, sociale, politique, médicale, archéologique et culturelle de la Tunisie du 19e siècle et de la première partie du 20e siècle, mais aussi et surtout de l'image que les voyageurs, écrivains et chercheurs français, de Chateaubriand à Roger Martin Du Gard, en passant par Dumas, Flaubert, Gide, Maupassant, et bien d'autres, se faisaient de la Tunisie dans le cadre de leur vision «mythologique», quelquefois marquée de quelque exotisme ou de quelque affabulation, de l'Orient en général et qui transparaissait à travers leurs écrits littéraires sur lesquels le Professeur Karoui, en expert de l'investigation académique, a conduit une fouille systématique et ordonnée qui est allée en profondeur jusqu'à l'exploration de quelques figures historiques lointaines de la Tunisie, telles que Hannibal, Apulée, Saint Augustin ou encore Ibn Khaldoun et le pouvoir d'évocation que ces figures avaient dans l'histoire universelle.

Passionnante réellement est la lecture de cet ouvrage dont on apprend vraiment beaucoup tant sur la Tunisie que sur la façon dont elle est perçue dans la littérature française. Mais, outre l'importance de l'information historique et littéraire que cet ouvrage nous fournit et la qualité de ses analyses et commentaires éclairants, ce livre du professeur Karoui se distingue aussi par ce style d'écriture si limpide et si fluide, si riche en lexique varié et en belles tournures délicieuses, si solide de par l'ordonnance morpho-syntaxique et, somme toute, si beau et captivant qui constitue en réalité l'insigne ou le logo même de cet éminent professeur émérite de l'université de Tunis 1 et de la faculté de La Manouba qui a encore bien des choses à nous apprendre sur l'histoire et la littérature françaises. Bonne lecture à tous et à toutes !