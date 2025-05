Tunisie: Au fait du jour - Il y a de quoi désespérer

Les événements se précipitent et confirment que notre sport, en dépit de toutes ces médailles que nos jeunes filles et garçons raflent un peu partout, finira un jour dans l'impasse.

En effet, des clubs centenaires, soi-disant professionnels, se comportent comme de petites associations de quartiers. Les réseaux sociaux s'en donnent à coeur joie. On fait et défait des comités. On remercie et on confirme un entraîneur. On voit apparaître ici ou là des ex pseudo responsables qui se permettent de décider du devenir d'un club et, sans vergogne, engagent l'avenir. Des comportements et des réactions qui prouvent, si besoin est, que la gestion devient de plus en plus aléatoire en l'absence de cadre situant les attributions des uns et des autres.

Comment peut-on imaginer qu'un comité directeur d'un club se permet de lâcher la bride à des «influenceurs» de tout bord, pour annoncer que tel ou tel joueur sera remercié et que la purge a commencé alors que l'équipe a encore des rencontres importantes à livrer ? Où sont ces Comités des «sages» qui brassent du vent et qui ne sont capables de rien ? Sauf à gesticuler et à soigner leur mine pour la photo.

Comment peut-on imaginer le moral d'un joueur traîné dans la boue la semaine durant, après ce traitement inhumain? Et on se permet de le critiquer alors qu'il se trouve dans l'obligation de jouer sous une pression insupportable.

Il y a vraiment de quoi désespérer et ce serait se tromper lourdement, que d'imaginer que les longs et interminables PV de réunions et informations distillées sont suffisants pour que l'on juge que tout va pour le mieux. Pour résumer, ce que nous relevons comme dysfonctionnements, nous ne le constatons nulle part ailleurs.

Parce que leurs clubs sont organisés de manière telle que les intrus ne trouvent aucune faille pour instiller leur désordre et leur indiscipline de comportement. C'est le miracle tunisien et... la valeur transcendante de nos jeunes qui sauvent la mise. Il est temps de bouger et d'accorder au sport l'attention qu'il mérite.