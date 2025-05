Tunisie: Les U16 au « FIFA Youth Series 2025 » en Suisse - Bon à prendre

Une équipe composée d'expatriés et de locaux aussi qui cherche des matches et de l'accumulation du métier à travers les tournois.

La liste des jeunes de moins de 16 ans devant prendre part à un tournoi qui sera organisé en Suisse a été communiquée par la FTF. La sélection nationale tunisienne U16 a été en fait invitée par la Fédération internationale de football à participer au tournoi international amical « Fifa Youth Series 2025 » qui aura lieu du 16 au 23 mai 2025 à Zurich. La Suisse, pays organisateur, la Tunisie, le Paraguay, la Nouvelle-Zélande, le Guatemala et la Malaisie prendront part à ce tournoi.

En dépit d'une convocation en « catastrophe », ces jeunes n'auront pratiquement pas le temps de se préparer, il fallait répondre. Et cela a été fait.

De bons éléments

La liste convoquée est composée de 22 joueurs dont onze évoluant à l'étranger.

En France, Italie, Allemagne, de jeunes Tunisiens qui ont attiré l'attention ont été observés et, en fin de compte, ont mérité cette convocation.

Ainsi donc, on se rapproche de plus en plus de nos jeunes expatriés, tel que le font nos amis algériens et marocains et cela nous permet de gagner sur deux tableaux. Un meilleur encadrement qui a permis à ces jeunes de bénéficier des apports considérables que sont les infrastructures souvent de pointe et la qualité des techniciens sollicités.

Si, au point de vue infrastructures, nous avons beaucoup de chemin à faire, le côté formation et qualité des techniciens mobilisés est, reconnaissons-le, acceptable et même plus que valable. Nos techniciens sont bien cotés à l'étranger et leur professionnalisme est loué où qu'ils passent. Reste l'aspect compétition qui demeure, en l'état actuel des choses, en deçà de ce qui est exigé pour allier la bonne formation à la matérialisation de ce qui est exigé sur le terrain.

Considérant que tout ce qui est formation nous intéresse, il nous semble que nous ne devons rien rejeter, mais mettre de l'ordre pour éliminer tout ce qui est de nature à faire oublier les véritables objectifs qui ont, jusque-là, permis d'avoir des générations qui ont réussi à s'imposer au plus haut niveau. Dans cette sélection, nous avons relevé, parmi l'effectif appelé, une bonne moitié de jeunes qui évoluent au niveau local.

Cela suppose qu'il est possible de trouver de bons éléments en dépit des manquements signalés. Comme par hasard, ces jeunes évoluent dans les équipes qui figurent parmi les plus en vue au niveau du football national. Il y en a certainement d'autres .C'est un bon signe et nous espérons, que d'un côté comme de l'autre, les choix seront encore plus élargis. Dans l'intérêt du football national.