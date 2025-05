Tunisie: Jendouba - Appel à relancer l'aéroport de Tabarka-Aïn Draham et à moderniser les postes frontaliers

Au terme d'une mission parlementaire de deux jours dans le nord-ouest du pays, une délégation de la Commission des relations extérieures, de la coopération internationale et des affaires des Tunisiens à l'étranger a appelé à lever les obstacles entravant le bon fonctionnement de l'aéroport international Tabarka-Aïn Draham et à accélérer l'aménagement des postes frontaliers terrestres.

Cette visite, qui a concerné plusieurs infrastructures dans les gouvernorats de Jendouba et du Kef, a permis aux parlementaires d'évaluer l'état actuel de l'aéroport ainsi que des postes frontaliers de Melloula, Babouch et Djelil (Jendouba), et de Sakiet Sidi Youssef et Kalaat Senan (Kef).

Les députés ont constaté plusieurs lacunes, notamment le manque de ressources humaines, les retards dans les travaux de réhabilitation du poste de Djelil, et les impacts négatifs de ces défaillances sur l'activité économique et la qualité des infrastructures.

Parmi les recommandations avancées figurent : l'élargissement de la route reliant le poste frontalier de Sakiet Sidi Youssef à la frontière algérienne ; la création d'une zone de libre-échange au niveau de ce poste, à l'image de celle de Melloula à Tabarka ; l'ouverture d'un bureau d'information touristique, pour mieux valoriser l'offre régionale et améliorer l'accueil des visiteurs.

Les parlementaires ont souligné l'importance stratégique de l'aéroport et des postes frontaliers dans le soutien à l'économie nationale, la valorisation des richesses naturelles et écologiques de la région, et le renforcement du développement dans les zones frontalières.

Il convient de noter que malgré plusieurs tentatives, le journaliste de l'agence TAP n'a pas pu joindre le député Mohamed Yahyaoui, représentant des délégations de Tabarka et Aïn Draham, et membre de la mission parlementaire.