Tunisie: Le ministre du Tourisme lance les Journées du Tourisme et de l'Artisanat à Gafsa

Le ministre du Tourisme, Sofien Tekaya, a donné, ce vendredi, le coup d'envoi des Journées du Tourisme et de l'Artisanat, qui se tiennent sous le thème « Venez à Gafsa : Étude, investissement et promotion ». L'événement, qui se déroule dans le gouvernorat de Gafsa, se poursuit jusqu'au 18 mai.

Lors de son discours d'ouverture, le ministre a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'activation et de l'élaboration d'une stratégie visant à développer le tourisme intérieur. Il a souligné que les journées ont été organisées en fonction de stratégies de développement spécifiquement adaptées à la région de Gafsa, prenant en compte ses particularités.

L'objectif principal étant de transformer Gafsa, actuellement un simple point de passage, en une véritable destination touristique. La région regorge de sites naturels et culturels pouvant être exploités dans le cadre du tourisme alternatif, tels que le tourisme thermique, environnemental et culturel, ainsi que le tourisme d'aventure et durable.

Tekaya a ajouté que le gouvernorat de Gafsa possède un potentiel considérable pour attirer de nombreux visiteurs, grâce à ses produits artisanaux uniques, notamment les fresques murales et la poterie. Il a mis en avant la nécessité de renforcer ces secteurs, tout en notant que les forces et les défis de la région avaient été identifiés, permettant ainsi de proposer des solutions concrètes basées sur les spécificités locales.

Le ministre a également évoqué l'importance des sites archéologiques de la région et a annoncé la création de trois itinéraires touristiques majeurs : l'itinéraire de l'oasis, celui de la ville antique, et l'itinéraire de l'Oued El Bey, ainsi que l'itinéraire « Thelja » et le patrimoine minier. D'autres pistes seront également explorées, comme celles des villages, des grottes de montagne et du train Lezar rouge. Une étude est actuellement en cours pour inventorier les richesses touristiques des différentes délégations et créer une banque de projets.

Enfin, le ministre a précisé, dans une déclaration à l'agence TAP, que son ministère organiserait dans les prochains jours une journée dédiée à l'investissement, afin de financer les projets inscrits dans les itinéraires touristiques identifiés. Il a également annoncé que cet événement serait transformé en une manifestation pérenne, comprenant des festivals et des conférences scientifiques, à l'instar de l'expérience de Djerba.