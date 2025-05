Afrique du Nord: La Tunisie appelle à un arrêt immédiat de l'escalade en Libye et se dit prête à accueillir un dialogue inter-libyen

La Tunisie a exprimé ce vendredi 16 mai 2025 sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la capitale libyenne, Tripoli, et aux graves répercussions que ces tensions pourraient engendrer pour la sécurité du peuple libyen et des résidents sur le territoire libyen.

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie a mis en garde contre les risques majeurs que ces développements font peser sur l'avenir de la Libye, réitérant son appel à un arrêt immédiat de l'escalade dans toutes les régions du pays. La Tunisie a exhorté les parties libyennes à rejeter la violence, cesser l'usage des armes, et privilégier le dialogue comme seule voie de règlement des différends.

Le ministère a insisté sur la nécessité de faire prévaloir la sagesse et de placer l'intérêt supérieur de la nation libyenne au-dessus de toute autre considération, en oeuvrant dans un esprit de consensus entre toutes les parties. La Tunisie appelle à une participation inclusive à un processus politique global sous l'égide des Nations Unies, devant mener à la cessation de la violence, l'organisation d'élections, et la mise en place d'institutions unifiées, pérennes et représentatives de l'ensemble du peuple libyen, sans exclusion.

Réaffirmant les liens historiques et le destin commun entre la Tunisie et la Libye, la Tunisie a renouvelé son engagement à soutenir une solution politique pacifique fondée sur la volonté du peuple libyen et sans ingérence extérieure. La Tunisie a également exprimé sa disponibilité à accueillir un dialogue inter-libyen sur son territoire, en coordination avec la mission onusienne en Libye, en vue d'aboutir à un accord politique durable garantissant l'unité, la stabilité et la souveraineté de la Libye.