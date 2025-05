Congo-Kinshasa: Lutte contre la mortalité infantile - La CPP, une innovation dans la riposte à la malaria

Classé parmi les causes de mortalité infantile chez les enfants de moins de 5 ans, le paludisme ou la malaria demeure encore un sérieux problème de santé publique en République démocratique du Congo (RDC) eu égard aux statistiques galopantes.

Parmi les moyens de lutte contre le paludisme, il existe une gamme de stratégies qui a déjà fait ses preuves, à savoir l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticide, le traitement intermittent de la femme enceinte et l'assainissement péri et intra domiciliaire.

À côté de ces stratégies, il faut dorénavant intégrer la chimio prévention du paludisme pérenne (CPP), une nouvelle initiative qui est en train d'être expérimentée dans quatre zones de santé (Boko-Kivulu, Kwilu-Ngongo, Kisantu et Mbanza-Ngungu) sur les trente-huit que compte la province du Kongo central grâce à l'appui financier du projet PMC-GiveWell et à l'accompagnement technique de l'organisation internationale Path.

La CPP cible les enfants de moins de 2 ans et elle est administrée en six doses. La dissémination finale des résultats de cette trouvaille a fait l'objet d'une réunion entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme au siège de l'organisation internationale Path, à Kinshasa.

Pour le représentant du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), le Dr Baudouin Matela, les résultats de la CPP dans la province pilote du Kongo central permettront au PNLP d'affiner ses stratégies en vue de projeter l'extension de cette innovation de façon à répondre aux attentes du pays pour réduire la mortalité et la morbidité dues au paludisme. Il a, par ailleurs, souligné que la CPP est une intervention qui s'inscrit dans la prévention du paludisme et cette approche est à promouvoir pour inspirer d'autres pays.

En lien avec le directeur du PNLP, celui de Path, M. Trad, a déclaré que la CPP fait partie de ces innovations en matière de lutte préventive contre le paludisme chez les tout-petits, parce qu'elle vise à réduire la survenue des formes graves de la maladie, des complications et des décès.

Tout en soulignant que les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans représentent la population la plus exposée à la morbidité et à la mortalité palustres, le directeur de Path a insisté sur la continuité de cette approche même si le projet PMC-GiveWell qui l'a fait naître a fermé ses portes.

D'où son plaidoyer à l'endroit du gouvernement : "Aujourd'hui, je suis heureux de vous accueillir chez nous, non pas pour regretter la fermeture des portes du projet PMC-GiveWell, mais pour passer en revue ses réalisations et en célébrer l'héritage. Je reste confiant que le gouvernement congolais trouvera des ressources nécessaires pour continuer de financer cette intervention pour le bonheur de la population et que nous pourrons continuer à y apporter notre part."

L'un des pays à charge élevée du paludisme, la RDC a adopté dans sa politique nationale de lutte contre cette maladie la CPP depuis 2013. Cependant, suite au manque de financement, cette approche sera mise en oeuvre en novembre 2022 grâce au financement du projet PMC-Givewell au Kongo central comme province pilote pour son implémentation qui a permis de réduire sensiblement la charge de cette maladie dans la communauté.

De toutes les présentations faites au cours de l'atelier de dissémination finale des résultats de la CPP, partant de l'état des lieux de sa matérialisation et de sa mise en oeuvre chez les enfants de moins de 2 ans au Kongo central, en passant par son acceptabilité par les prestataires et les ménages du Kongo central, la couverture de la CPP et son impact sur le paludisme pour chuter sur les leçons apprises sur son introduction au Kongo central et la feuille de route actualisée de son implémentation en RDC, il est à retenir que l'implémentation de cette stratégie a apporté une plus value dans la prise en charge du paludisme chez les enfants.

Pour capitaliser les avantages de cette approche, elle devra donc être mise à l'échelle dans d'autres zones de santé du Kongo central et si possible dans d'autres provinces du pays, parce qu'elle a démontré une efficacité protectrice significative contre le paludisme chez les enfants de moins de 2 ans.

Pour gagner ce pari, il faudra, comme le prévoit la feuille de route de l'extension de la CPP au Kongo central, renforcer la communication par la sensibilisation interpersonnelle et de masse à la nouvelle approche par des acteurs communautaires, l'organisation des formations en cascade. C'est à ce prix que la communauté pourra s'approprier cette innovation dans la lutte contre le paludisme.