Congo-Brazzaville: Cinéma - Appel à candidatures pour l'atelier pratique d'initiation à la réalisation d'un film documentaire

Dans le cadre du programme "Impala", dont l'édition 2025 se tiendra à Pointe-Noire en septembre, les ateliers Varan, en collaboration avec le club des cinéastes du Congo, lancent un appel à candidatures aux jeunes réalisateurs et cinéastes d'Afrique centrale. L'objectif est de renforcer les compétences des jeunes auteurs et les former à la réalisation documentaire.

Adressé aux jeunes réalisateurs et cinéastes du Congo, de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, du Gabon et du Cameroun, l'atelier a pour but d'aider les participants à développer un progrès personnel sur les sujets qu'ils auront choisis exprimer au moyen du cinéma.

Pendant l'atelier, chaque participant réalisera un court métrage documentaire, encadré par les cinéastes et monteurs africains et français de renom. Les participants choisiront, par ailleurs, le sujet de leur film avec l'aide et les conseils de formateurs. Les films doivent être inscrits dans la thématique générale des droits humains.

Pour des raisons pratiques, les films réalisés dans le cadre de cette rencontre doivent être tournés à Pointe-Noire ou dans sa périphérie. La rencontre sera une expérience intensive qui exigera une mobilité totale et à plein-temps pendant toute la durée de la formation et les week-ends serviront également à poursuivre le travail d'écriture et de tournage en cours.

« Depuis une décennie, de plus en plus de films documentaires produits en Afrique francophone circulent dans les grands festivals internationaux et sont diffusés à la télévision et distribués en salle. De nombreux cinéastes vivant sur le continent contribuent à cet essor et aspirent à produire et réaliser eux-mêmes des films sur leurs propres réalités. Cependant, le tissu professionnel reste fragile et les films circulent encore mal d'un pays à l'autre », dit le communiqué des organisateurs.

Constatant la dynamique de développement du cinéma documentaire africain, le projet Impala soutient le secteur en amplifiant la circulation de films en Afrique francophone, avec des projections à destination d'un large public africain, dans chacun des dix pays ciblés. Ce projet inclut aussi la formation d'une nouvelle génération de professionnels à la réalisation, au montage et à la production de films documentaires.

L'accompagnement à l'écriture et à la production de projets de longs métrages permet l'accès de nouveaux films sur le marché international et le développement des partenariats transnationaux. Impala propose ainsi en véritable parcours depuis la réalisation de courts métrages jusqu'à des rencontres internationales de coproduction.

Les films de création et d'impact réalisés et développés témoignent une expression indépendante des Africains sur leurs propres réalités et sont un vecteur de sensibilisation aux objectifs de développement durable.

Les ateliers Varan sont une association de cinéastes, un centre de formation, un lieu de réflexion et d'échange pour le cinéma documentaire en France et dans le monde, dont la pédagogie est centrée sur l'apprentissage collectif, la pratique.

L'objectif de cette initiative est, entre autres, d'apprendre aux participants la constitution d'un catalogue de films documentaires africains, le renforcement de partenaires locaux, la mise en place d'un réseau de diffusion transnationale des films, l'organisation d'atelier de formation pratique à la réalisation et au montage de courts-métrages documentaires, l'organisation d'ateliers d'écriture et de développement de projet de longs-métrages documentaire, l'accompagnement des jeunes producteurs et auteurs, l'organisation de rencontres internationales de coproduction.