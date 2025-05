Congo-Brazzaville: Gestion des déchets biomédicaux - Des incinérateurs pour des structures sanitaires de Brazzaville

Le ministère de la Santé et de la Population a réceptionné, le 15 mai, quatre incinérateurs acquis et installés par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), grâce au financement du Fonds mondial au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, (CHU-B), à l'hôpital mère et enfant Blanche-Gomes, au Laboratoire national de santé publique (LNSP) et à l'Hôpital central des armées Pierre-Mobengo de Brazzaville.

Financé par le Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, dans son volet renforcement du système de gestion des déchets biomédicaux, le projet concerne douze hôpitaux issus de sept départements du pays.

C'est le coordonnateur des projets Fonds mondial au Pnud, Hugues Traoré, qui a remis les quatre incinérateurs au directeur de l'Hygiène et de la Promotion de la santé, Jean Claude Emeka.

« Nous sommes fiers d'avoir accompagné le ministère de la Santé et de la Population dans la mise en place de ce projet que nous pensons, va soulager et renforcer les capacités techniques des hôpitaux. C'est avec un plaisir que nous vous remettons cela, faîtes en bon usage », a déclaré en substance Hugues Traoré.

La société Sud-africaine Macrotec qui a fabriqué et installé ces incinérateurs a également construit des fosses à cendre au niveau de chaque site et installé des cubes de 2 500 FCFA. « Généralement, la machine est capable de brûler toute sorte de déchets, sauf qu'avec tout engin, il y a des normes, des choses qu'il faut respecter.

C'est pour cette raison que nous avons catégorisé ces déchets afin de nous permettre d'avoir de bons résultats. A Blanche-Gomes et au CHU-B, ce sont des V50, des machines plus grandes que les V32 que nous avons installées au LNSP et à l'Hôpital central des armées Pierre-Mobengo », a expliqué Landry Ngoma, technicien de la société Macrotec.

Réceptionnant les clés, le directeur général du LNSP, le Pr Roch Flabien Niama a rappelé que la gestion des déchets biomédicaux revêt d'une importance cruciale. « Nous ne pouvons que nous réjouir de ce geste à travers lequel nous remercions très sincèrement monsieur le ministre qui a oeuvré et tenu à ce que la remise de ces incinérateurs se fasse le plutôt possible pour justement pallier cette insuffisance. Nous vous promettons d'en faire un très bon usage », a-t-il déclaré.

Sécuriser la gestion des déchets biomédicaux

Le directeur de la logistique et du patrimoine à l'hôpital spécialisé mère-enfant Blanche-Gomes, Éric Moka, de son côté, a remercié, au nom du directeur général, le Fonds mondial et le ministère de la Santé pour cet incinérateur qui est un outil très important dans le cadre de la gestion des déchets biomédicaux.

En effet, pourvu d'un incinérateur, l'hôpital Blanche-Gomes incinérait jusque-là les déchets en provenance du CHU-B. Le médecin chef de l'Hôpital central des armées Pierre-Mobengo, le colonel-major Jean Bertin Illoye, de son côté, a indiqué que « l'ancien incinérateur étant en panne, celui-ci va nous permettre d'incinérer les déchets biomédicaux ».

Le directeur de l'Hygiène et de la Promotion de la santé, Jean Claude Emeka, s'est réjoui du fait que ces quatre structures sanitaires disposent désormais des incinérateurs leur permettant d'éliminer les déchets biomédicaux qu'ils produisent. Selon lui, ces incinérateurs ne vont pas seulement être utiles pour ces établissements sanitaires car ils pourront aussi servir pour les autres hôpitaux, surtout dans les départements tels que Pointe-Noire et le Niari.

« La mission va s'étendre au niveau de la Cuvette, des Plateaux, de la Sangha et de la Likouala. Au total, douze incinérateurs ont été acquis, les utilisateurs ont été formés, les rodages ont été faits, donc nous voulons au nom du ministre de la Santé et de la Population qui a tenu à ce que ce problème soit réglé, dans le cadre de la gestion des déchets biomédicaux, remercier le Fonds mondial par le biais du Pnud, qui a mené à bien ce projet.

Nous espérons que les utilisateurs vont en faire bon usage et que la gestion des déchets sera effectivement sécurisée », a-t-il souligné, souhaitant la poursuite de ce projet dans les autres départements.

Notons que Brazzaville a été la troisième étape de la remise de ces incinérateurs après Pointe-Noire, notamment les hôpitaux de Loandjili et Adolphe Cisé, ainsi que l'hôpital général de Dolisie, dans le Niari. Les autres hôpitaux concernés par cette première phase du projet sont l'hôpital général Edith-Lucie-Bongo d'Oyo et 31 juillet d'Owando, dans la Cuvette ; les hôpitaux de référence de Djambala, dans les Plateaux, d'Impfondo, dans la Likouala, et de Ouesso, dans la Sangha.