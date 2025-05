Gabon: CTVD de Nkoltang - Le ministre de l'Environnement souhaite accélérer la fermeture de Mindoubé

Le vendredi 16 mai 2025, le Ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat, Monsieur Mays Mouissi, a effectué une visite sur le site de Nkoltang, destiné à accueillir le futur Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) et le Centre d'Enfouissement Technique (CET) temporaire du Grand Libreville.

Situé à 28 km à l'est de la capitale, ce site de 75 hectares est conçu pour le traitement des déchets non dangereux issus de l'agglomération du Grand Libreville.

Accompagné de Madame le Gouverneur de la Province de l'Estuaire, de représentants du Ministère de l'Intérieur, des mairies de Libreville et de Ntoum, ainsi que des entreprises MIKA Services et Clean Africa, le membre du Gouvernement a fait le point sur l'état d'avancement du projet.

Cette visite a permis d'identifier les principales contraintes au développement du projet, notamment en matière de coordination interinstitutionnelle et de mobilisation des financements.

Au terme de cette mission, qui faisait suite à celle de la décharge publique de Mindoubé, le Ministre a réaffirmé sa volonté ferme d'accélérer la concrétisation de ce projet prioritaire. Il a souligné l'importance de fédérer les efforts de toutes les parties prenantes et de réunir rapidement les financements nécessaires.

La mise en place à moyen terme du CTVD et à court terme d'un CET, permettront la fermeture définitive de la décharge de Mindoubé, exploitée depuis plus de 40 ans et aujourd'hui saturée, représentant un grave risque environnemental et sanitaire pour les populations riveraines.

Ministère de l'Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune