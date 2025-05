Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Six morts lors d'affrontements entre le M23 et les Wazalendo à Bambo

Six personnes ont trouvé la mort et une vingtaine d'autres ont été blessées lors d'affrontements le jeudi 15 et le vendredi 16 dans la région de Bambo, dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu. Ces combats, qui sont à leur troisième jour, opposent les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo.

La situation reste tendue dans la zone. D'une part, les rebelles renforcent leurs positions et d'autres part les Wazalendo multiplient les embuscades conte eux, explique un notable.

Des sources sur place à Bambo confirment qu'après quelques heures d'accrochages ce vendredi matin, les Wazalendo occupent de nouveau Bambo. Les rebelles auraient été repoussés vers Kabizo/Butare, situé à deux ou trois km de Bambo.

Les habitants restent terrés chez eux craignant d'éventuelles représailles des rebelles. Les rares personnes qui ont afflué vers l'enclos de l'hôpital de Bambo pour se protéger sont toujours en lieu de refuge. Difficile pour l'instant de confirmer qui occupe Kishishe après son occupation la veille par les rebelles. Ces derniers ne sont pas visibles dans le centre de ce village, selon une source locale. D'autres sources parlent de la présence des FDLR.

Les Wazalendo multiplient les attaques et autres embuscades contre les rebelles, ce qui ravive la tension dans la zone et suscite davantage la peur, expliquent nos sources. Des affrontements intenses, parfois à l'arme lourde, opposent depuis plusieurs jours maintenant les rebelles du M23 aux Wazalendo et FDLR dans plusieurs localités de la chefferie de Bwito.