Congo-Kinshasa: La CENCO plaide pour la mise en œuvre du Pacte social pour la paix

Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) ont une nouvelle fois appelé à la mise en oeuvre du Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Dans un message rendu public vendredi 16 mai, ces leaders religieux expriment leur inquiétude face à la persistance de la crise multiforme qui secoue la République démocratique du Congo (RDC). Ils appellent à l'organisation d'un forum national pour traiter les causes profondes de ces conflits dans le cadre du Pacte social pour la paix.

Selon Mgr Donatien Nshole, secrétaire général de la CENCO, ce forum ne doit pas se limiter à un simple partage de pouvoir. « Il s'agit d'un processus scientifique, patriotique et inclusif qui doit permettre de revisiter notre histoire, d'identifier les causes profondes des crises récurrentes et de proposer des politiques publiques adaptées », explique le prélat catholique.

Les évêques reconnaissent l'importance des initiatives diplomatiques en cours, notamment celles menées sous l'égide du Qatar et des États-Unis, pour résoudre la crise dans l'Est de la RDC. Cependant, ils estiment que ces efforts, bien qu'importants, ne suffisent pas à résoudre les problèmes de fond.

« Tous ces pourparlers ne prennent pas en compte les défis internes qui sont aussi fondamentaux. On peut trouver une solution à gauche ou à droite, mais s'il n'y a pas un consensus en interne, demain il y aura d'autres groupes armés. C'est un cycle que nous vivons depuis longtemps », souligne Mgr Nshole. Il insiste sur la nécessité de traiter les causes structurelles et internes des conflits, notamment à travers des pourparlers entre Congolais.

L'implication du Président de la République

Pour la CENCO, l'implication du Président Félix Tshisekedi est nécessaire pour la réussite de cette initiative. « Effectivement, il y a une rencontre prévue avec le Chef de l'État, et nous ne pouvons pas avancer sans son accord. Au départ, il avait salué l'initiative et l'avait trouvée louable. Cependant, nous avons entendu d'autres sons de cloche de ses lieutenants », note Mgr Nshole.

Après plusieurs mois de consultations avec divers acteurs, la CENCO affirme être prête à soumettre son rapport au Président. « Le rapport est déjà là, mais la primeur doit être réservée au Chef de l'État. Aux dernières nouvelles, il a promis qu'il nous recevrait un de ces quatre matins », ajoute-t-il.

Le Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble est une initiative conjointe de la CENCO et de l'Église du Christ au Congo (ECC). Elle vise à instaurer une paix durable, à renforcer la cohésion nationale et régionale, et à promouvoir le bien-vivre ensemble dans la région des Grands lacs, une région marquée par des décennies de conflits.