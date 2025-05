Congo-Kinshasa: Lancement des travaux de reconstruction de la CAMEKIS à Kisangani

Le Gouverneur de la province de la Tshopo a lancé jeudi 15 mai les activités de reconstruction de l'entrepôt de la Centrale de distribution des médicaments essentiels de Kisangani (CAMEKIS).

La cérémonie de la pose de la première pierre s'est déroulée dans l'enceinte de cette association sans but lucratif de droit privé congolais. La durée prévue pour la réalisation des travaux est de dix mois. Il s'agit d'un bâtiment d'au moins un niveau sur une surface de 520, 40m2 aux dimensions de 31,5 de long et 12, 90 m

La construction de cet immeuble est financée notamment par le gouvernement central et la CAMEKIS elle-même, à hauteur de plus de 386.000 US.

L'incendie de son entrepôt d'une capacité de 1624 m3 en août 2024 avait entrainé des conséquences certaines, explique la soeur Jeanne-Marie Amisi, présidente du conseil d'administration par intérim de CAMEKIS.

Selon elle, ce drame a eu « de graves conséquences sur la continuité de soins des malades sous traitement antituberculeux et antirétrovirale mais également sur les risques éventuels de la survenue des épidémies par défaut de traitement correct... »

D'autres financements, dont celui du gouverneur de province, Paulin Lendongolia, sont attendus dans un meilleur délai. Au regard de l'importance de la CAMEKIS et de sacrifices consentis pour sa reconstruction, ce dernier enjoint l'entreprise et la CAMEKIS à veiller respectivement sur la qualité et la sécurité de cet ouvrage:

« Aux dirigeants de CAMEKIS, je demande d'exécuter sans faille le contrat de reconstruction mais surtout d'intégrer le dispositif efficace, fonctionnel et permanent de lutte contre l'incendie... »

La mission de la CAMEKIS est de rendre disponible les médicaments et autres produits de santé de qualité aux formations médicales aussi bien publiques, confessionnelles que privées, aux meilleurs prix.