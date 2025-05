Algérie: Début des travaux la 4e édition du forum international 'Vers le Sud' à Sorrente avec la participation de M. Arkab

ALGER — Les travaux de la 4e édition du forum international "Vers le Sud : la stratégie européenne pour une nouvelle saison géopolitique, économique et socioculturelle en Méditerranée", ont débuté vendredi à Sorrente (Italie), avec la participation du ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab.

Prend part, également, part à ce Forum organisé par "The European House-Ambrosetti" (TEHA Group), sous le haut patronage du gouvernement italien, le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, l'ambassadeur d'Algérie en Italie et plusieurs cadres du ministère.

Arkab prendra part aux travaux d'une session de haut niveau intitulée "Le rôle stratégique de la Méditerranée dans le processus de transition énergétique mondiale : réalisations et stratégies", et présentera la vision algérienne en matière de transition énergétique dans la perspective du développement durable (dans le cadre d'une approche de développement durable).

Il mettra également en exergue la position de l'Algérie en tant que partenaire fiable dans la garantie de la sécurité énergétique régionale, à travers des projets de coopération et d'intégration énergétique, notamment dans le contexte des récentes initiatives européennes, ajoute le communiqué.

Ce forum vise à mettre en place une plateforme permanente de concertation et d'échange stratégique entre les secteurs public et privé, aux niveaux national et international, à travers une initiative intellectuelle interactive regroupant une élite d'acteurs économiques, institutionnels et des représentants de centres de recherche et d'universités des différents pays du bassin méditerranéen.

La participation de l'Algérie à cet évènement majeur s'inscrit dans le cadre de ses efforts visant à renforcer le dialogue stratégique et la coopération régionale et internationale, notamment dans le cadre du "Plan Mattei" lancé par le gouvernement italien et qui vise à établir un partenariat équilibré à long terme entre l'Europe et l'Afrique, basé sur les principes de coopération et de développement durable, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'éducation, des infrastructures et de l'agriculture.

L'Algérie est l'un des pays pivot dans ce plan, à la faveur de sa position géostratégique, de son important potentiel énergétique, ainsi que de son engagement en faveur du renforcement de la sécurité énergétique régionale et du développement des énergies propres.

L'ouverture du forum a été marquée par la présence de personnalités politiques et économiques de haut niveau, entre autres le ministre italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin, le ministre italien de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, Francesco Lollobrigida, le conseiller diplomatique de la présidente du Conseil des ministres d'Italie en charge du Plan Mattei, et du ministre espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation.

Ont pris part également des diplomates, des responsables d'organisations internationales, ainsi que des représentants d'institutions académiques et de centres de recherche spécialisés.

Les axes de ce forum portent sur les transformations géopolitiques actuelles et leurs répercussions socioéconomiques, outre des questions cruciales telles que la sécurité alimentaire, les défis environnementaux, la nouvelle vision énergétique du Sud de l'Europe et de la Méditerranée, ainsi que le rôle de la région dans la mise en oeuvre de la nouvelle vision européenne de coopération avec l'Afrique, dans le cadre d'un partenariat équilibré et durable et mutuellement bénéfique.