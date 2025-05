Algérie: Sadaoui insiste sur 'le strict respect' du calendrier fixé pour les devoirs et les examens trimestriels

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, M. Mohammed Seghir Sadaoui, a insisté, lors de la conférence nationale qu'il a présidée par visioconférence, sur "le strict respect" par l'ensemble des établissements d'enseignement, publics et privés, du calendrier fixé pour les devoirs et les examens trimestriels, indique vendredi un communiqué du ministère.

Lors de cette conférence nationale, organisée jeudi soir et consacrée au suivi du niveau de préparation des directions de l'éducation pour les examens scolaires nationaux, le ministre a rappelé qu'en cette période des examens du troisième trimestre, tous les établissements éducatifs, publics et privés, sont appelés au "strict respect" des décisions, circulaires et instructions émanant du ministère, ainsi que du calendrier arrêté pour les différentes opérations pédagogiques, notamment celui des devoirs et examens trimestriels.

A cet effet, M. Sadaoui a exhorté les directeurs de l'éducation à "renforcer le contrôle au sein de tous les établissements scolaires, publics et privés, et à prendre les dispositions nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre des orientations ministérielles", insistant sur "l'importance de mettre en place des mécanismes permettant une vérification minutieuse des sujets traités dans les différentes évaluations des élèves", ajoute-t-on de même source.

Concernant le niveau de préparation des directions de l'éducation pour l'organisation des examens scolaires, le ministre a souligné l'impératif de réunir au niveau des centres d'examen du BEM et du baccalauréat, toutes les conditions nécessaires aux candidats, notamment la disponibilité de climatiseurs dans les wilayas qui enregistrent des températures particulièrement élevées en cette période de l'année.

Il a, en outre, souligné la nécessité "d'assurer un environnement adapté aux candidats en situation de handicap tout au long de la période des examens nationaux".

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation des élèves à préserver la propreté de l'environnement scolaire et à éviter de jeter ou de déchirer leurs anciens cahiers, lancée en coordination avec l'Observatoire national de la société civile (ONSC) et le ministère de l'Environnement et de la Qualité de vie, M. Sadaoui a rappelé la nécessité de consacrer, dans chaque établissement scolaire, une salle destinée à la collecte des anciens cahiers récupérés, et ce, afin de les remettre à l'établissement public de recyclage, dans le cadre de l'accord conclu à cet effet.

Par ailleurs, le ministre a annoncé que l'élection de la Commission nationale des oeuvres sociales du secteur de l'éducation se déroulera les 24 et 25 mai, et ce, après la finalisation des deux premières phases relatives à l'élection des membres des commissions de wilaya des oeuvres sociales du secteur et à leur installation.

A cette occasion, M. Sadaoui s'est enquis de l'état des établissements scolaires affectés par les récentes intempéries, et a donné des instructions pour assurer un suivi quotidien de l'état de l'ensemble des établissements éducatifs à travers les différentes wilayas, en accordant une attention particulière aux centres d'examens nationaux", conclut le communiqué.