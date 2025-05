Tunisie: Pas de place pour les comploteurs et autres esprits malveillants

LE Chef de l'Etat a présidé, mercredi au Palais de Carthage, la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouverneur de Ben Arous, Abdelhamid Boukadida, et qui a été une opportunité pour réaffirmer les constantes du projet et des approches du Président Kaïs Saïed pour la Tunisie nouvelle, tout en démentant les rumeurs et les allégations mensongères.

Ainsi, il a réitéré que l'Etat tunisien est uni avec une politique homogène marquant ses différents rouages aussi bien à l'échelle nationale que régionale, dans le sens où la chose publique est régie par les lois applicables à tous et pour tous, sans aucune distinction.

D'ailleurs, renouvelant ses consignes au nouveau gouverneur, le Président de la République lui a indiqué qu'il représente l'Etat central dans la région et qu'il est appelé, par voie de conséquence, à être juste et équitable avec tous les citoyens avant de réaffirmer que la Tunisie est un Etat uni, indépendant et souverain.

Le Président Kaïs Saïed a renouvelé sa détermination à poursuivre la bataille de libération sur tous les fronts dans la mesure où il reste plein de bonne volonté pour répondre aux attentes et aux aspirations du peuple qui demeure maître de ses destinées vers un avenir prometteur et prospère.

Et après avoir martelé qu'il travaille jour et nuit en vue de garantir à toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens les meilleures conditions d'une vie digne, loin des manigances des lobbies malfaisants et que l'Etat est déterminé à éradiquer, le Chef de l'Etat a martelé qu'il n'y a pas de place pour les comploteurs et autres esprits malveillants qui continuent leurs manipulations en usant de ces stratagèmes des réseaux sociaux et autres "pages facebookiennes" pour semer la discorde et répandre les intox.

En outre, encore une fois, le Président Kaïs Saïed a rappelé que tous ceux qui tentent de "dépecer" l'Etat n'ont pas de place dans le pays et seront "jetés dans les poubelles de l'histoire" car la Tunisie ne sera pas dirigée par les "statuts" et ces moyens dits de communication alors qu'il s'agit, en fait, de "réseaux de traîtrise" manipulés par des forces occultes gérées de l'étranger.

Le Chef de l'Etat vient donc de tracer et fixer, de nouveau, les lignes pour la gestion des affaires de la Tunisie qui reste une citadelle inexpugnable face aux tentatives déstabilisantes et demeure un pays stable et sûr pour tous les citoyens.