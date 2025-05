Tunisie: Répartition des rôles au sein du Conseil de la presse - Un focus sur les nouvelles responsabilités

Les responsabilités au sein du nouveau conseil de la presse, élu le 5 mai 2025, ont été réparties comme suit :

Président : Manoubi Marrouki

Vice-présidente : Hanene Zbiss

Les Membres :

Omar Oueslati

Khalil Jelassi

Fatine Hafsia

Mohamed Laaroussi Ben Salah

Taoufik Ahmed

Najet Zammouri

Les présidents des trois commissions permanentes :

Commission de la gestion des plaintes : Omar Oueslati

Commission de la formation et de la coopération : Mouna Mtibaa

Commission d'éthique : Khalil Jelassi

Le conseil de la presse a pour mission de soutenir les institutions médiatiques et les journalistes dans l'exercice d'un journalisme professionnel de qualité, de défendre l'indépendance de la presse et de scruter les mesures politiques et les textes de loi qui pourraient menacer le droit d'accès à l'information.

Le Conseil de la presse peut également donner son avis sur les projets de lois et les questions liées à l'exercice de la profession.

Il oeuvre à la modernisation du secteur et participe à l'organisation de cycles de formation continue au profit des journalistes. Parmi ses missions figurent également le renforcement de l'éducation aux médias et l'établissement de relations de partenariat et de coopération avec les organisations nationales et internationales partageant les mêmes objectifs.