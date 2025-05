Congo-Kinshasa: Éducation nationale - Un atelier de portage institutionnel de la Stratégie de l'alimentation scolaire tenu à Kinshasa

Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté (EDU-NC) a organisé, le 15 mai à Kinshasa, l'atelier du portage institutionnel de la Stratégie de l'alimentation scolaire en République démocratique du Congo (RDC).

Organisé en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM), l'atelier a rassemblé des experts de la présidence de la République, de la Primature et des ministères sectoriels dans l'élaboration de la Stratégie de l'alimentation scolaire, entre autres, du Plan, du Budget, de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage, des Affaires sociales, de la Recherche scientifique, etc.

Des partenaires financiers et techniques et organismes internationaux ont également pris part à l'atelier, tels lr Fonds des Nations unies pour l'enfance, le Haut Commissariat aux réfugiés, Save the childreen, etc., afin de favoriser un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes de manière à aboutir à un consensus solide.

Accompagnée du vice-ministre de l'EDU-NC, Jean-Pierre Kezamudru, la ministre d'État, Raïssa Malu, a orienté les échanges enrichissants des différents experts concernés par l'élaboration de la Stratégie de l'alimentation scolaire, après la présentation du processus d'élaboration de cette stratégie par le directeur Guillaume Korogo de l'EDU-NC, et l'économie du document par l'expert Nafiou Issiaka du PAM. Auparavant, la représentante adjointe du PAM en RDC, Cynthia Jones, a réaffirmé l'accompagnement du PAM au projet des cantines scolaires du ministère de l'EDU-NC.

La patronne de l'EDU-NC a martelé sur le fait que les cantines scolaires sont un projet communautaire. Selon Raïssa Malu, l'alimentation scolaire est une urgence pédagogique. Au-delà d'une question de santé, les cantines scolaires sont un facteur de cohésion sociale, entrant dans la logique de réintroduire l'école dans la communauté.

Elle a demandé aux experts des ministères impliqués d'insérer le financement de l'alimentation scolaire dans leurs lignes budgétaires avant le déclenchement de l'élaboration du budget 2026.

À ce sujet, le Pr Valère Munsya, coordonnateur du Secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation, a indiqué que le budget de l'Etat 2025 a consacré 12 milliards 200 millions de francs congolais à l'alimentation scolaire. Il a proposé qu'une quote-part du financement extérieur de l'éducation de base soit affectée à l'alimentation scolaire.

Notons-le, cette rencontre a constitué une étape-clé dans l'élaboration de la Stratégie nationale de l'alimentation scolaire. La ministre d'État a réaffirmé l'engagement du gouvernement, en phase avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'instaurer des cantines scolaires sur l'ensemble du territoire national, avec pour objectif de promouvoir un système national intégré d'alimentation scolaire universelle, durable et ancré dans les politiques éducative, agricole, sanitaire et sociale du pays.

La mise en oeuvre de cette politique nationale bénéficie d'un appui technique et opérationnel solide du PAM qui l'accompagne à travers des projets pilotes, des outils de planification, ainsi que le partage d'expertises régionales.

L'alimentation scolaire apparaît comme un levier stratégique pour améliorer la qualité de l'enseignement et renforcer la rétention scolaire dans le pays, ainsi que créer de nouvelles opportunités économiques, notamment dans les zones vulnérables. Le programme de cantines scolaires s'inscrit dans le cadre des engagements pris par la RDC lors du Sommet de la school meals coalition à Paris, en 2021, puis réaffirmés à Dakar, au Sénégal, en 2023, et en préparation du Sommet mondial de Fortaleza 2025.