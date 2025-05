Ile Maurice: MCCI et Absa misent sur la diversification africaine comme levier de croissance

Réaffirmer le rôle de Maurice en tant que plateforme régionale de commerce, d'investissement et de services tournée vers le continent africain : tel était l'objectif de la Midi-Conférence organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice (MCCI), en collaboration avec Absa Bank (Mauritius) Ltd, le mardi 13 mai au Caudan Arts Centre.

Placée sous le thème Africa Diversification: Positioning Mauritius as a Gateway for Trade, Investment and Crossborder Collaboration, cette rencontre a réuni plusieurs acteurs clés de la scène économique locale et régionale. Le message était clair : l'Afrique n'est plus une option, mais une priorité stratégique pour Maurice.

Le secrétaire général de la MCCI, Drishtysingh Ramdenee, a ouvert la conférence en soulignant les fondamentaux démographiques du continent. «L'Afrique compte plus de 1,4 milliard d'habitants, avec un âge médian de seulement 19,5 ans. C'est la population la plus jeune et à la croissance la plus rapide au monde», a-t-il affirmé, ajoutant que cette jeunesse représente un moteur économique majeur à long terme.

Il a également mis l'accent sur le potentiel transformateur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Selon lui, cette initiative panafricaine pourrait accroître les échanges intra-africains de plus de 50 % dans les années à venir. «Avec un marché unique de plus de 3 000 milliards de dollars de PIB, la ZLECAf représente une opportunité exceptionnelle pour les entreprises mauriciennes souhaitant s'internationaliser.»

De son côté, Rajeev Hasnah, First Deputy Governor de la Banque de Maurice, a axé son intervention sur l'importance de la modernisation des infrastructures financières pour accompagner cette ambition africaine. «En tant que régulateur et facilitateur, la Banque de Maurice oeuvre activement à la modernisation des systèmes de paiement et à la structuration financière afin de soutenir les flux commerciaux régionaux», a-t-il déclaré.

Ravin Dajee, Managing Director d'Absa Bank (Mauritius) Ltd, a pour sa part mis en avant la position géostratégique de Maurice. Il a souligné la stabilité politique et macroéconomique du pays, ainsi qu'un cadre juridique robuste. «Chez Absa, nous croyons en la création de valeur durable à travers des partenariats solides. Maurice peut jouer un rôle clé dans l'intégration africaine, en devenant un hub régional pour les services bancaires, logistiques et commerciaux.»

La seconde partie de l'événement a donné lieu à une table ronde animée par la MCCI, réunissant Michelle Knowles (Absa Group), Vishal Nunkoo (Velogic), Saurav Chaterjee (Care Ratings Africa) et Jenny Pidial (Fit-U Garments). Les panélistes ont partagé leurs expériences de terrain, évoquant les défis logistiques, la gestion des risques, le financement du commerce et l'adaptation réglementaire. «Maurice est un pont entre l'Afrique et le monde. Grâce à une collaboration renforcée entre les institutions financières, les opérateurs économiques peuvent optimiser leurs stratégies africaines», a résumé Michelle Knowles.

La MCCI inscrit son action dans une démarche proactive de soutien à l'expansion africaine des entreprises locales, notamment à travers le programme Xport Accelerator, ainsi qu'une implication active au sein d'instances régionales telles que le COMESA Business Council, le SADC Business Council et l'Africa Business Council.

En somme, cette Midi-Conférence a esquissé les contours d'un nouveau narratif économique tourné vers l'Afrique, dans lequel Maurice ne se contente plus d'un rôle périphérique, mais ambitionne de devenir une véritable plaque tournante de la coopération intercontinentale