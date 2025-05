Ile Maurice: L'attribution des licences en suspens

Les turfistes devront encore patienter pour savoir quelles seront les écuries en lice pour la saison 2025. Il nous revient que tant que la MTC Jockey Club (MTCJC) n'obtient pas sa licence de Horse Racing Organiser (HRO), la Gambling Regulatory Authority (GRA) n'est pas en mesure de délivrer les licences. Alors que le coup d'envoi de la saison approche à grands pas (NdlR, désormais annoncé pour début août), le monde hippique est toujours suspendu à la décision du Licensing Committee de la GRA, chargé de délivrer les licences pour les écuries.

Pour rappel, ils ne sont pas moins de 21 candidats à avoir postulé pour détenir une écurie sous la tutelle du MTCJC depuis mars et la décision du Licensing Committee se fait attendre. La date limite pour la soumission des candidatures était le 21 mars.

À la décharge de la GRA, il faut souligner que plusieurs dossiers étaient incomplets à la soumission des candidatures et du coup, l'instance régulatrice a été contrainte d'accorder un délai à certains candidats afin qu'ils puissent soumettre les documents manquants.

Une source au sein de la GRA a tenu à nous expliquer que comme il y avait plusieurs nouveaux demandeurs de licence, le comité a dû effectuer un exercice de screening dans plusieurs cas et cela a pris du temps. Il paraît que le Licensing Committee a déjà étudié les dossiers et que le choix est pratiquement finalisé.

Toutefois, comme le règlement stipule que tout nouveau détenteur de licence d'une écurie doit être forcément attaché à un organisateur de courses, tant que le MTCJC n'obtient pas sa licence de HRO, la GRA n'est pas en mesure de rendre public le choix final du Licensing Committee.

Pour rappel, le MTCJC a repris le contrôle de la gestion du Champ-de-Mars aux dépens de la Côte-d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd depuis fin avril. Ce développement de taille a placé le MTCJC dans une position idéale car une des conditions essentielles pour l'obtention de la licence de HRO selon la section VII (2b) de la GRA Act est que «the applicant has at its disposal for the racing season applied for a functional racecourse duly approved by the Horse Racing Division». La balle est donc désormais dans le camp du MTCJC, qui doit maintenant formuler sa demande.

Alors que le MTCJC n'a pratiquement pas eu de rentrées d'argent au cours des deux dernières années, le club se retrouve désormais face à deux chantiers onéreux : la rénovation des tribunes en décrépitude et l'entretien complet du Champ-de-Mars et des alentours. L'espoir reste permis, notamment grâce aux intentions affichées par le nouveau lord-maire de Port-Louis, Aslam Hossenally, qui souhaite inclure la réhabilitation du Champ-de-Mars dans son projet de redynamisation de la capitale.