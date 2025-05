Gabon: Renforcement de capacités des agents de l'Agasa sur les bonnes pratiques d'hygiène

Une soixantaine d'agents de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) ont été formés aux bonnes pratiques d'hygiène, une semaine durant. Ils ont reçu des attestations de formations des mains de leur Directeur Général, Dr Jean Delors Biyogue Bi Ntougou, ce jeudi 15 mai 2025, à Libreville, à leur siège.

Finie la théorie, attestation en main, les soixante agents seront déployés sur le terrain pour veiller à la sécurité alimentaire des populations. Ils vont veiller à ce que chaque gabonais soit en droit d'avoir accès à une nourriture de qualité. Il s'agit d'une alimentation propre à la consommation. Pour Jean Delors Biyogue Bi Ntougou, Directeur Général de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA), cette formation vient à point nommé.

"Nous avons procédé à un audit de capacité du personnel de l'Agasa. En regardant au niveau des effectifs, il y a un certain nombre qui n'est pas du métier. Il fallait leur donner progressivement des formations pour qu'ils puissent être des agents de métier." fait-il savoir.

Aussi, le patron de cette agence dit être serein quant au contenu de la formation de ses agents. "Toutes ces soixante personnes sont désormais capables d'effectuer de bons contrôles en matière de bonnes pratiques d'hygiène alimentaire qui sont requises et exigées à chaque opérateur économique exerçant dans le domaine de l'alimentation" affirme t-il avec fierté.

Les agents ayant reçu leur parchemin disent être fiers de cette formation qui pour eux, est une corde de plus à leur arc.

Il faut rappeler à toutes fins utiles que l'objectif premier de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire est de protéger la santé du consommateur en luttant contre la commercialisation des denrées alimentaires impropres à la consommation.

Elle a pour mission de prévenir, évaluer et gérer les risques sanitaires et nutritionnels présents dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale, depuis leur production jusqu'à leur distribution (de la fourche à la fourchette) d'une part, et les risques phytosanitaires liés aux végétaux (plantes, engrais, semences, etc.) et aux pesticides d'autre part.