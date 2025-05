Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolutions disparates des activités du marché en fin de semaine.

A la fin de la séance de cotation de ce vendredi 16 mai 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les activités du marché ont connu des évolutions disparates.

Se situant toujours au-dessus du milliard de FCFA, la valeur totale des transactions connait une baisse à 1,286 milliard FCFA contre 1,340 milliard FCFA le jeudi 15 mai 2025.

Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 34,91 milliards FCFA, s'établissant à 11 618,385 milliards FCFA contre 11 583,475 milliards FCFA la veille. Quant à celle du marché des obligations, elle enregistre une baisse de 11,227 milliards, passant de 10 567,573 milliards de FCFA la veille à 10 556,346 milliards de FCFA ce vendredi 16 mai 2025.

Les indices phares de la bourse sont dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a ainsi enregistré une hausse de 0,30% à 301,29 points contre 300,38 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a progressé de 0,38% à 151,80 points contre 151,22 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,11% à 124,38 points contre 124,52 points la veille.

Pour la quatrième journée consécutive, le titre SITAB (Société Ivoirienne de Tabacs) Côte d'Ivoire est à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours (plus 7,47% à 15 750 FCFA), suivi respectivement par les titres Coris Bank International Burkina Faso (plus 7,26% à 10 570 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,98% à 620 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,63% à 1 690 FCFA) et Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (plus 5,30% à 1 490 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,36% à 1 070 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,20% à 1 225 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 6,77% à 620 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 3,73% à 3 995 FCFA) et Total Sénégal (moins 3,41% à 2 410 FCFA).