Madagascar: Douanes - Les échanges sino-malgaches simplifiés

Madagascar et la Chine renforcent leur coopération douanière pour faciliter les échanges commerciaux. Une collaboration qui vise à alléger les procédures, accélérer les dédouanements et fluidifier le commerce bilatéral.

La Chine et Madagascar entendent simplifier leurs échanges économiques. C'est dans cette perspective que Wang Lingjun, vice-ministre des Douanes chinoises, a effectué une visite officielle à Antananarivo, du 14 au 16 mai. Pendant trois jours, les autorités douanières des deux pays ont discuté des moyens d'approfondir leur coopération, notamment à travers la simplification des procédures douanières.

La facilitation, selon la Douane malgache, consiste à alléger certaines démarches pour les opérateurs économiques de confiance.

« Lorsqu'un opérateur a un bon historique, qu'il ne commet pas d'infractions et qu'il a de bonnes habitudes, ses marchandises ne sont plus systématiquement soumises à un contrôle. On ne soupçonne pas de fraude, et ce qu'il déclare est souvent juste », explique un responsable de la Douane.

Cette approche permet de sécuriser les flux de marchandises tout en accélérant leur traitement. La digitalisation figure également parmi les priorités.

« Il ne s'agit plus de remplir une pile de documents. Grâce à la numérisation, tout est plus rapide et plus accessible pour les opérateurs qui font du commerce. »

À Madagascar, des résultats concrets sont déjà visibles. « Fin 2024, 78 % des marchandises étaient dédouanées en moins de trois heures. » Une performance qui mérite cependant d'être nuancée : « Ce chiffre ne signifie pas que les marchandises quittent immédiatement le port. Parfois, ce sont les autres acteurs présents sur place qui ne suivent pas la même rapidité que la Douane », précise la même source.

Partenaire stratégique

La Chine est aujourd'hui un partenaire économique majeur pour Madagascar. En 2022, elle était son premier partenaire commercial, devant la France et les États-Unis. Cette année-là, les importations en provenance de Chine ont atteint environ 1,17 milliard de dollars, tandis que les exportations malgaches vers la Chine avoisinaient 500 millions de dollars.

Pour renforcer cette relation, la Chine mettra en place, à partir du 25 décembre 2024, une mesure significative : l'exemption de droits de douane sur 98 % des produits d'origine malgache. Une opportunité pour Madagascar de mieux s'insérer dans un marché particulièrement demandeur.

« Les produits chinois sont très compétitifs. Peu de marchés arrivent à rivaliser avec la Chine en matière de production », souligne un cadre de la Douane. Cette compétitivité explique en grande partie la place dominante de la Chine dans les échanges commerciaux du pays.

Si les avancées discutées lors de cette visite se concrétisent, les échanges devraient encore s'intensifier.

« Les échanges avec la Chine seront plus fluides. Il sera plus facile d'envoyer ou de recevoir des marchandises entre les deux pays. »