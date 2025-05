Madagascar: Paiements internationaux - Des cartes au service des entreprises

BNI Madagascar et Mastercard ont lancé, en ce mois de mai 2025, une nouvelle gamme de cartes bancaires destinées aux entreprises malgaches. Objectif : simplifier et sécuriser les paiements à l'international. Les cartes, baptisées Business et Corporate, sont désormais disponibles pour accompagner les besoins croissants des entreprises en matière de transactions transfrontalières.

Acceptées dans plus de deux cent dix pays, elles permettent de régler des fournisseurs, de couvrir des frais professionnels ou de réaliser des achats en ligne à l'étranger. Elles offrent également un niveau de sécurité élevé et incluent plusieurs services complémentaires : assurances voyage, assistance 24h/24 et 7j/7, ainsi que des avantages auprès de partenaires internationaux.

« Dans un contexte où les entreprises malgaches cherchent à s'ouvrir davantage aux marchés extérieurs, disposer d'outils de paiement fiables est essentiel », souligne Alexandre Mey, directeur général de BNI Madagascar.

Ce partenariat s'inscrit dans une démarche plus large de promotion de l'inclusion financière, comme le confirme Shomika Luchmun, directeur de Mastercard Océan Indien : « Ce partenariat avec BNI s'inscrit dans notre volonté commune de renforcer l'inclusion financière et de proposer des solutions concrètes, adaptées au tissu économique local. »

Dans un pays où le taux de bancarisation reste limité, les entreprises malgaches font encore face à des contraintes pour effectuer des paiements internationaux. Pourtant, les échanges commerciaux avec l'étranger sont en progression. Selon la Banque centrale de Madagascar, les flux commerciaux internationaux ont augmenté de près de 7 % en 2024, illustrant l'importance de disposer d'outils bancaires modernes.

Pour accompagner ce lancement, BNI Madagascar a renforcé ses infrastructures, en mettant notamment en place un support multilingue et un système de personnalisation rapide des cartes, afin de garantir un service fluide et adapté aux besoins spécifiques des entreprises locales.