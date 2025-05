Madagascar: Fête des Mères - Solika ravive les chansons nostalgiques

Un parfum nostalgique. À l'occasion de la Fête des Mères, le groupe Solika, ou Solofo Lian- kanto, donne rendez-vous le 25 mai au CCESCA Antanimena. Formé de plus de vingt artistes passionnés, le collectif promet un voyage artistique de plus de deux heures et demie, ponctué de quarante-trois titres soigneusement choisis autour de thèmes tels que l'amour maternel, le fihavanana, la solidarité, la déception, l'environnement, et bien d'autres encore.

« Ce qui rend notre prestation unique, c'est notre manière de chanter ensemble sur scène en Rodobe, accompagnée du Beso, une forme d'harmonisation propre à notre groupe », confie Narindra Ralaiarimanana, membre du groupe Solika. Fidèle à son engagement artistique, la troupe interprétera également des chansons issues de pièces théâtrales du début des années 80, revisitées pour l'occasion.

Né au sein de l'université d'Antananarivo dans les années 70, Solika a vu le jour au sein de l'Association Théâtrale et Artistique des Universitaires de Madagascar. Après une période de pause due aux parcours personnels des membres, le groupe s'est reformé en avril 1989, animé par une même volonté, qui est de transmettre la richesse de la culture malgache et les valeurs éducatives contenues dans les chansons d'antan.

Aujourd'hui, Solika ambitionne de former une nouvelle génération de chanteurs et musiciens. « La culture malgache est un trésor que l'on ne doit jamais oublier. Il est de notre devoir de la faire vivre et de la transmettre », termine-t-elle.