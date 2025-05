Madagascar: Dr Falafala/Artiste ivoirien - « Je veux que la musique malgache s'ouvre aux autres horizons »

interview

Il est chanteur, producteur, arrangeur, chasseur de talents et organisateur d'événements. L'artiste ivoirien Dr Falafala pose ses valises à Madagascar pour son projet AfroMada Music Awards, qui se tient ce jour et demain à l'Arena Ivandry.

L'Express de Madagascar : Pourquoi avoir choisi Madagascar pour accueillir la première édition de l'AfroMada Music Awards ?

Dr Falafala : Parce que Madagascar fait partie de l'Afrique, tout simplement. Même si je ne suis pas Malgache, je me sens chez moi ici. J'ai déjà collaboré avec plusieurs artistes comme Big MJ, Tence Mena ou encore Jazz MMC. Il y a beaucoup de talents dans ce pays, et pourtant, ils sont peu visibles dans les compétitions culturelles africaines. L'objectif de cet événement est justement de reconnaître leur mérite et de les intégrer dans le paysage musical continental.

Quel est, au fond, votre objectif avec ce projet ?

Mon seul but est de faire en sorte que la musique malgache gagne du terrain. Je n'y cherche aucun intérêt personnel. Je veux rassembler toute l'Afrique, pas seulement à travers la CAN, mais aussi par la culture. Et la musique est une langue universelle qui peut réaliser ce rêve.

Qu'est-ce qui, selon vous, freine encore la percée des artistes malgaches à l'international ?

La musique malgache évolue bien, notamment grâce au digital. Mais je pense qu'il manque parfois du temps et du soutien pour que les artistes puissent vraiment travailler leurs projets en profondeur. C'est là que nous intervenons, pour les accompagner, les structurer et leur offrir une visibilité.

Concrètement, que peuvent gagner les artistes malgaches à travers l'AfroMada Music Awards ?

Beaucoup de choses. Des rencontres, des échanges, des collaborations, voire des opportunités de tournées à l'étranger, surtout en Afrique. Pourquoi entend-on surtout de la musique étrangère dans les boîtes de nuit ici, alors que des artistes malgaches comme Basta Lion cartonnent à l'international ? Il faut renverser la tendance et permettre à nos artistes locaux d'être écoutés ailleurs aussi.

Cette initiative marque-t-elle le début d'une dynamique plus durable entre Madagascar et le reste de l'Afrique ?

Tout à fait. Dès dimanche, des sessions d'enregistrement en studio vont réunir des artistes étrangers et malgaches autour de duos inédits. Certains noms restent secrets pour le moment. Nous préparons également des concerts à l'étranger avec des artistes de Madagascar à l'affiche.