Madagascar: Behoririka - Mystérieuse disparition d'un père de famille

Injoignable et introuvable depuis le 8 avril, Harivola André Ranaivoson, marié et père d'une fillette de 8 ans, plonge ses proches dans un mystère angoissant.

La famille de Harivola André Ranaivoson, 33 ans, reste sans nouvelles de lui depuis plus d'un mois. Malgré les recherches menées à la prison d'Antanimora, dans plusieurs hôpitaux, et auprès de proches ou de connaissances, aucune trace de cet habitant de Behoririka n'a été retrouvée, comme l'a confié son épouse, Miraniaina Razanamiandrisoa, à une collègue hier.

Père d'une fillette de 8 ans, il a quitté son domicile, le 8 avril vers 9 heures, pour faire une course à pied. Il avait sur lui son téléphone portable et une somme de 30 000 ariary destinée à acheter des aliments. Il portait un t-shirt, un pantalon noir et des chaussures grises. Depuis, personne ne sait ce qu'il est devenu.

Relancer l'alerte

« Nous gardons l'espoir de le revoir et nous sommes convaincus qu'il est vivant. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucun avis de décès. Ce qui nous trouble, c'est que son téléphone est éteint et qu'il ne contacte personne. Même s'il était parti avec une autre femme, ce dont je doute fortement, il penserait à sa famille », s'exprime Miraniaina Razanamiandrisoa.

Selon leurs proches, une telle fuite ne correspond pas du tout à son caractère. Les réquisitions téléphoniques effectuées n'ont révélé aucun contact suspect ni une liaison extraconjugale. « Il n'y avait pas de dispute entre nous avant sa disparition. Comme tous les couples, nous avions parfois des désaccords, mais rien d'alarmant ces derniers jours », ajoute son épouse.

L'attente est insupportable pour la famille, surtout pour la mère de Harivola, qui a dû être hospitalisée tant l'inquiétude la ronge. Une nouvelle annonce a été diffusée sur les réseaux sociaux pour relancer l'alerte et espérer recueillir un témoignage ou un indice.

La police poursuit son enquête. Même si la disparition suspecte d'une personne majeure est jugée rare, elle est prise très au sérieux. Faut-il rappeler qu'en septembre 2023, un homme de 30 ans n'avait plus donné signe de vie après avoir quitté son bureau à Antanimora pour rentrer chez lui ? Sa voiture avait été retrouvée abandonnée sur la route nationale 4. Il avait été kidnappé et retrouvé vivant près d'un mois plus tard.