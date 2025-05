Madagascar: Midirama - Un équilibre fragile qui régit le monde

C'est vers le Sud de la Grande île que le pouvoir a porté son attention cette semaine. Il a décidé d'apporter aides et soutien à cette partie de Madagascar à qui on a beaucoup promis, mais qui se sent délaissée. Les résolutions prises pour développer la région n'ont pas été réalisées et la population éprouve un sentiment de frustration.

L'ouverture de l'exploitation de l'ilménite par Base Tuléar et les redevances qu'elle veut rapporter sont, selon le gouvernement, l'occasion de mettre en place un développement rapide de ce Sud qui souffre plus que jamais des aléas du changement climatique.

Une opposition diffuse existe à l'installation de ce projet et est nourrie par des rapports scientifiques qui dénoncent les risques encourus par la population. Le chef de l'État s'est déplacé à Tuléar avec une délégation très fournie pour apaiser les craintes éprouvées. Il a présidé un Conseil des ministres au cours duquel plusieurs décisions ont été prises pour accélérer les projets de développement en cours. Il a apporté des aides sociales aux couches défavorisées.

Cette action menée dans la région n'a peut-être pas permis de désamorcer entièrement les critiques qui se faisaient entendre de plus en plus fortes au sein des fokontany et des districts. Dans la capitale, les distributions de vatsy tsinjo continuent et constituent un appoint non négligeable dans le budget de beaucoup de familles en difficulté. Les rues de Tana ont renoué avec les embouteillages habituels et les marchands ont retrouvé leurs places de toujours.

Néanmoins, ils obéissent aux directives de la CUA. Cette dernière doit cependant trouver des solutions qui ont quitté les alentours d'Anosy durant le déroulement du sommet de la COI et qui ne peuvent plus y retourner.

L'actualité internationale est très fournie et est alimentée par le développement des différents conflits qui menacent de déstabiliser l'équilibre mondial. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ne trouve pas d'issue et risque de durer encore longtemps. Israël est décidé à conquérir la bande de Gaza et à écraser le Hamas qui n'est cependant, pas prêt de rendre les armes. Le différend entre l'Inde et le Pakistan semble s'être conclu par un arrêt des hostilités.

Tous les observateurs avaient, depuis ces deux derniers jours, les yeux rivés sur Ankara où devaient avoir lieu des négociations entre les Russes et les Ukrainiens. Il y a eu l'ultimatum lancé par les chefs d'État européens et Volodimir Zelensky qui imposait un cessez-le-feu le lundi 12 mai et la tenue de pourparlers de paix entre les présidents russe et ukrainIen, mais finalement Vladimir Poutine a refusé de s'y plier et a laissé planer le doute sur la décision qu'il prendrait. Donald Trump a dit qu'il pourrait s'y rendre pour rencontrer le maître du Kremlin.

Mais malgré la pression exercée, c'est une délégation de « seconde main » qu'il a envoyée. Elle était conduite par le ministre de la culture. Le président Zelensky a finalement diligenté son ministre de la défense et des membres de son gouvernement. Le président américain a envoyé son secrétaire d'Etat, Marco Rubio, qui n'a pas montré beaucoup d'optimisme sur les progrès qui auraient lieu. Une réunion s'est tenue hier en début d'après-midi. Elle a duré une heure et demie et aucune avancée n'a été constatée.

Le Premier ministre israélien Netanyahu a clairement affirmé sa volonté d'intensifier les combats pour conquérir Gaza. Aucune trêve ne pourra le détourner de son objectif. Il compte vider l'enclave de ses habitants. Les bombardements de l'aviation israélienne font des centaines de victimes civiles tous les jours.

Le conflit, qui avait commencé entre l'Inde et le Pakistan, a pris fin. Il avait donné lieu à une des plus grandes batailles aériennes de ces dernières décennies. Un cessez-le-feu a été conclu très vite entre ces deux puissances nucléaires sous l'égide de la communauté internationale.

Le monde est encore sous la menace des rivalités entre les grandes puissances, mais un équilibre, même s'il est fragile, s'est installé. Une nouvelle ère a commencé.