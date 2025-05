Madagascar: MICS-7 2024 - Plus de 19 000 ménages enquêtés

La collecte des données de l'Enquête par grappes à indicateurs multiples s'est achevée avec plus de 19 000 ménages interviewés. Les résultats de l'enquête seront rendus publics au mois de décembre 2025.

Une réunion des membres du Comité technique de l'Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS-7) 2024 s'est tenue hier à Ankorondrano. Elle a permis de faire la revue des étapes franchies et la programmation des prochaines étapes suivant la collecte des indicateurs de bien-être des enfants et de leurs familles.

La collecte de données, conduite sous le leadership du Ministère de l'Economie et des finances (MEF) à travers l'INSTAT pour une durée de quatre mois s'est déroulée dans les 22 régions et a permis d'interviewer plus de 19 000 ménages en utilisant des tablettes.

Les prochaines étapes porteront sur l'apurement, l'analyse des données et le reporting. Ainsi, les résultats de l'enquête seront rendus publics au mois de décembre 2025 et disséminés au niveau régional et à travers les médias durant le premier trimestre 2026.

La septième édition de cette enquête multi-thème a, pour objectif entre autres, de mettre à jour les données sur la santé, l'éducation, la nutrition et la protection des enfants. Les données de l'enquête permettent également de renseigner quelques indicateurs sur les hommes et les femmes de 15 à 49 ans. Elle renseigne 43 % des indicateurs des ODD d'où sa particularité par rapport aux autres enquêtes.

Cette collecte de données a été achevée à temps grâce aux contributions financières de l'UNICEF et des partenaires financiers dont l'Union Européenne, la Banque Mondiale et l'USAID qui a particulièrement apporté son soutien financier dans la réalisation du dénombrement.

De façon perspective, avec le soutien financier de l'Union Européenne et la Banque mondiale, l'UNICEF continuera à appuyer sur les plans technique et financier la sortie des résultats, la rédaction du rapport et sa vulgarisation.