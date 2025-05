Madagascar: Ordres nationaux - Un nouveau souffle à la Grand-Chancellerie

Dans un contexte où la valorisation des institutions républicaines devient une exigence, la Grand-Chancellerie des ordres nationaux connaît une nouvelle dynamique. Le 10 mars 2025, le président de la République Andry Rajoelina s'est rendu dans les locaux d'Antsakaviro pour y officialiser la nomination des treize nouveaux membres du Conseil de l'Ordre national. Cette initiative, inédite à plusieurs égards, s'inscrit dans une volonté affirmée de redonner tout son sens à l'attribution des distinctions honorifiques à Madagascar.

Le chef de l'État a ainsi été le premier président de la République à visiter en personne le siège de la Grand-Chancellerie depuis sa fondation le 23 septembre 1959, peu après la proclamation de la Première République.

Ce geste reflète, pour ces nouveaux membres, une volonté de renforcer la transparence, la crédibilité et la solennité de cet organisme, dont le rôle, longtemps perçu comme purement cérémoniel, est désormais repositionné au coeur de l'édifice républicain.

La remise des décorations nationales ne saurait être automatique ni systématique. Tel est le message porté par cette cérémonie. Elle doit être l'aboutissement d'un processus exigeant, fondé sur des critères de mérite, d'engagement et de service rendu à la Nation.

Cette exigence de qualité s'inscrit dans l'effort global de modernisation engagé depuis le transfert de la Grand-Chancellerie à Antsakaviro en 2019. Ce processus a mis en avant une approche plus humaine et plus rigoureuse de la reconnaissance nationale, en accordant une attention particulière au parcours des personnes proposées à ces distinctions.

Les nouveaux membres du Conseil de l'Ordre national, désignés pour représenter les six anciennes provinces, entendent alors incarner cette exigence de diversité et de compétence. Pour Antananarivo, Donatella Rakotonarivo et le vice-amiral Marie Jean Lucien Rakotoarisoa ont été nommés. À Fianarantsoa, le père Charles Raymond Ratongavao et Jean De Dieu Razafimanana siègent désormais au conseil.

La province de Toamasina est représentée par Eugène Mangalaza et Anaclet Imbiki. Pour Mahajanga, les nominations ont concerné Bachir Adeam Soudjay et un autre administrateur civil, Antoine. À Antsiranana, la nomination de Cécile Marie Ange Manorohanta aux côtés de Jean témoigne d'une volonté d'équilibre. Enfin, Toliara est représentée par Sylvère Claude Manakany et Monique Andréas Esoavelomandroso, aujourd'hui décédée mais honorée à titre posthume.

Parmi ces 13 membres, 3 personnalités ont été reconduites dans leurs fonctions. Il s'agit de Donatella Rakotonarivo, du père Charles Raymond Ratongavao et de Bachir Adeam Soudjay. Leur réinvestiture est le signe d'une reconnaissance de leur engagement constant au service de cet organisme.

Le Grand Chancelier actuel, Marcel Ranjeva, a profité de cette occasion solennelle pour remettre l'écharpe présidentielle à Andry Rajoelina, en sa qualité de chef suprême des Ordres nationaux.

La Grand-Chancellerie a vu passer plusieurs grandes figures de l'administration malgache. Josoa Andriatsitohaina fut le premier à occuper cette haute fonction. Il a été suivi, entre autres, par Étienne Ralitera, puis plus récemment par Madeleine Ramaholimiaso, prédécesseur de Marcel Ranjeva.