Madagascar: Événement - La qualité des produits « vita malagasy » exposée au Kianja Barea

L'événement commercial grand public à ne pas manquer ce week-end est probablement les journées des branches de production nationales qui ont débuté hier au Kianja Barea pour ne se terminer que demain.

Un événement qui a le mérite de montrer aux consommateurs que les produits locaux issus de l'industrie malgache n'ont rien à envier aux produits importés.

Produits compétitifs. Et les visiteurs ne seront pas déçus puisque les 93 exposants qui participent à cette manifestation proposent des produits très compétitifs issus de plusieurs secteurs dont l'alimentation, et les outils ménagers...

Placé sous le thème « Vita malagasy tiako ka arovako », littéralement, « made in Madagascar, j'aime et je protège », cet événement organisé par l'Autorité nationale chargées des mesures correctives (ANMCC) constitue également une véritable plaidoirie pour la protection des produits de l'industrie locale.

Une industrie qui subsiste, malgré les difficultés de toutes sortes, et qui, surtout arrive à mettre à la disposition des consommateurs des produits de grande qualité et à des prix qui défient toute concurrence.

Concurrence déloyale. Une industrie locale qui subit malheureusement les effets néfastes de la concurrence parfois déloyale des produits importés et qui méritent plus que jamais une meilleure protection. Tina Rasamimanana, président du Syndicat des Industries de Madagascar, témoigne de cette compétitivité de l'industrie locale. « L'industrie malgache n'a pas peur de la concurrence, mais il faut que la règle du jeu soit la même pour tous », a-t-il défendu.

Une manière non seulement de dénoncer les mauvaises pratiques concurrentielles émanant des importations mais également de faire remarquer qu'il y a encore des failles concernant les mesures de protection de l'industrie locale. Heureusement que la donne est appelée à changer avec la détermination affichée par l'ANMCC de renforcer les mesures de protection dont elle a la charge.

Mesures correctives

Au cours de son intervention hier lors d'une conférence entrant dans le cadre des journées des branches de production nationales, Barthélémy, le directeur général de l'ANMCC a rappelé les principales missions de cet organisme rattaché au ministère de l'Industrialisation et du Commerce.

En l'occurrence, l'applicabilité des mesures correctives nationales à travers des dispositifs comme les mesures antidumping, les mesures compensatoires, et surtout les mesures de sauvegarde qui consiste à appliquer des droits de douanes additionnels aux produits importés qui menacent la production locale. « Nous mettons en place tous les dispositifs pour une meilleure efficacité des mesures correctives », selon toujours le DG de l'ANMCC.

Deuxième pilier. Une détermination confirmée et soutenue par le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa qui, en défenseur naturel du vita malagasy, a honoré de sa présence, la cérémonie d'ouverture des journées des branches de production nationales. Une occasion pour le membre du gouvernement de féliciter les industriels locaux pour les efforts entrepris pour le développement de l'industrie locale.

Il a également fait état de la détermination de son département à prioriser l'industrie locale qui entre d'ailleurs, dans le cadre du deuxième pilier que sont l'industrialisation et la transformation économique. « On a les potentiels, on a les services, on a le leadership, on a les règles du jeu et on peut avancer pour faire mieux », a conclu le ministre.