Madagascar: Justice et Paix - Appel pressant pour l'application de la loi à l'égard des responsables sans distinction

La commission des évêques catholiques pour Justice et Paix à Madagascar s'est réunie du 8 au 12 mai 2025 dans le village de Madiorano, dans le diocèse catholique de Toliara, pour sa première assemblée générale annuelle.

Deux fois par an, cette commission ecclésiale se retrouve pour faire le point sur la situation du pays et définir ses axes d'action en faveur de la justice sociale et de la paix durable. Cette rencontre qui a eu lieu à Madiorano, Toliara, du 8 au 12 mai dernier, s'est distinguée par un ton particulièrement grave et un diagnostic sans concession sur les dysfonctionnements qui minent le développement de la Grande île.

Au coeur des réflexions que se sont posées les membres de cette commission locale de l'Église catholique romaine, une interrogation fondamentale : comment expliquer que Madagascar, territoire si riche en ressources naturelles, figure encore parmi les pays les plus pauvres de la planète ?

Les membres de cette commission dirigée par Benjamin Ramaroson, archevêque d'Antsiranana, expriment leur profonde inquiétude face à cette contradiction apparente. Alors que le sous-sol et les eaux malgaches regorgent de richesses inestimables, estiment-ils, pour ne citer que les saphirs, les terres rares, le nickel ou l'or, en passant par le graphite, le zircon ou encore les ressources agricoles et halieutiques, la majorité des Malgaches vivent dans des conditions de précarité extrême.

Les gisements d'or de Betsiaka près d'Ambilobe, les réserves de terres rares d'Ampasimanjava ou encore les plantations de vanille et de cacao devraient être synonymes de prospérité, soutiennent-ils. Pourtant, la commission constate que les résultats attendus en termes de développement national tardent à se manifester.

Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'intérêt international pour ces ressources s'est considérablement accru. Des pays tels que la France, les États-Unis, le Japon, l'Australie et la Chine manifestent ouvertement leur volonté de tirer profit de cette abondance, selon toujours la commission Justice et Paix.

En effet, pour les membres de cette commission épiscopale, il ne s'agit pas de s'opposer à la coopération internationale, mais de dénoncer un modèle économique qui ne bénéficie qu'à une infime minorité.

L'exploitation des ressources naturelles, au lieu d'être un levier de croissance partagée, est devenue un facteur d'inégalités criantes, d'atteintes à l'environnement et de marginalisation des populations locales, ont laissé entendre les membres de cette commission dans leur message qui date du 11 mai dernier.

Décentralisation effective

Ce constat conduit la commission Justice et Paix à formuler plusieurs recommandations précises. Ils appellent à une réforme en profondeur des politiques publiques liées à l'exploitation des ressources. L'application de la loi doit être rigoureuse et universelle, sans traitement de faveur pour les responsables, quels qu'ils soient.

Il devient aussi indispensable, selon eux, d'assurer une répartition équitable des revenus issus des ressources naturelles, en garantissant que les bénéfices profitent effectivement aux populations locales et non à quelques groupes privilégiés.

La commission insiste également sur l'importance du suivi des activités artisanales, particulièrement dans le secteur minier, souvent caractérisé par l'informalité, l'insécurité et l'exploitation des plus vulnérables. Un encadrement rigoureux, doublé d'une formation des acteurs et d'une sensibilisation sur leurs droits, s'avère crucial pour assainir ce secteur vital pour l'économie du pays.

L'Église appelle à des stratégies claires, fondées sur l'éducation, la formation et une participation citoyenne active. Les membres de la commission épiscopale insistent enfin sur la nécessité d'une décentralisation effective.