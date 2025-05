Madagascar: AG Comité Olympique Malgache - Le président Siteny, bloqué à Toliara

Le Comité Olympique Malgache tient son Assemblée générale à Mahamasina, sous la direction de son président Siteny Randrianasoloniaiko, bloqué à Toliara. Réintégration de la Fédération de Taekwondo et révision des statuts, au menu.

Le Comité Olympique Malgache (COM) a tenu, ce vendredi, son Assemblée générale Ordinaire (AGO) suivie d'une Assemblée générale Extraordinaire (AGE) à l'hôtel Tometal, à Mahamasina. Malgré son absence physique, le président du COM, Siteny Randrianasoloniaiko, bloqué à Toliara pour des raisons non précisées, a assisté à l'assemblée par visioconférence, assurant ainsi la continuité de la direction de l'événement.

« L'assemblée s'est déroulée dans de bonnes conditions sous la houlette de Siteny Randrianasoloniaiko. Elle s'est articulée en deux temps : l'AGO, dédiée à l'approbation des rapports d'activités, et l'AGE, axée sur la révision des statuts et l'examen des démarches pour intégrer pleinement le Comité Olympique International, afin que nos fédérations deviennent membres à part entière. Le comité olympique continuera également de soutenir les athlètes les plus talentueux en leur offrant des bourses olympiques », a déclaré Jean Alex Harinelina, Secrétaire Général du COM.

Sur les 27 fédérations membres, 25 ont participé à l'assemblée. La Fédération malgache de surf était présente par visioconférence, tandis que la Fédération malgache d'aviron a brillé par son absence.

Un point marquant de cette réunion a été la réintégration officielle de la Fédération malgache de Taekwondo (FMTKD) au sein du COM. « La FMTKD a été approuvée à l'unanimité par le comité directeur et l'Assemblée générale pour son retour. Par ailleurs, nous avons transmis à la structure internationale les procès-verbaux de l'élection présidentielle récente », a précisé Jean Alex Harinelina.

Cette assemblée, marquée par une forte participation et des décisions structurantes, témoigne de la dynamique du COM pour renforcer sa gouvernance et son rayonnement, tant au niveau national qu'international.