Madagascar: Ministère de l'Intérieur - L'ancien ministre Gervais Rakotonirina n'est plus

Le monde de l'administration publique malgache est en deuil. Gervais Rakotonirina, ancien ministre de l'Intérieur et figure emblématique du corps des administrateurs civils, s'est éteint dans la nuit de jeudi, après quelques semaines d'hospitalisation. Avec sa disparition, le pays perd l'un de ses plus grands serviteurs de l'État, reconnu pour sa rigueur, son intégrité et son profond dévouement à la chose publique.

Juriste de formation, administrateur civil de carrière, Gervais Rakotonirina a marqué des générations d'administrateurs et de hauts fonctionnaires par la solidité de ses compétences, son humilité légendaire et sa droiture sans faille.

Appelé à occuper le poste de ministre de l'Intérieur quelques semaines avant la crise politique de 2009, il avait su, dans un contexte difficile, se montrer à la hauteur des exigences de sa fonction, tout en conservant la dignité et l'exemplarité qui ont toujours caractérisé sa carrière.

Son parcours dans l'administration est à l'image de son engagement pour le pays.

Il a occupé des postes clés, dont celui de secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de directeur général de la Décentralisation, de directeur de cabinet au sein du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, mais aussi celui de formateur à l'École nationale de l'Administration de Madagascar (ENAM) et à l'Institution nationale de formation administrative (INFA). À travers ces fonctions, il a contribué à la formation et à l'éveil d'un grand nombre de cadres de l'État, transmettant non seulement son savoir, mais aussi sa vision de l'éthique et du service public.

Le corps des administrateurs civils, auquel il appartenait avec fierté, rend aujourd'hui un hommage appuyé à celui qui, pour beaucoup, incarnait les valeurs fondamentales de la fonction publique : loyauté, compétence, neutralité et esprit de service. Son nom est souvent cité comme modèle de probité dans un environnement institutionnel souvent fragilisé par les crises et les dérives.

Gervais Rakotonirina laisse le souvenir d'un homme discret mais influent, respecté bien au-delà des cercles administratifs, tant pour sa personnalité que pour sa capacité à faire l'unanimité autour de ses convictions. Ceux qui ont travaillé à ses côtés saluent un homme d'écoute, de principes, mais aussi un bâtisseur silencieux des institutions.

« Son humilité était sa force, son intégrité, sa signature », confie un ancien collègue, visiblement ému.

Dans un pays en quête de repères, le parcours de Gervais Rakotonirina restera une référence pour les futures générations d'administrateurs. Sa disparition laisse un vide immense, mais son héritage demeurera vivant dans les mémoires et les institutions qu'il a servies avec constance. La rédaction du journal Midi Madagasikara adresse ses condoléances à la famille du défunt.