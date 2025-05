Tunisie: Le CAB gagne le derby du Nord - Les jeunes à l'œuvre !

Les Cabistes terminent la saison en roue libre...

On a dit, lors de la présentation de ce match contre l'OB, que Sofiene Hidoussi donnerait la chance aux jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de montrer ce qu'ils savent faire. La titularisation des uns et l'incorporation d'autres espoirs en cours de jeu ont eu raison du voisin béjaois qui finit mal la saison.

En effet, outre Mideni et surtout Aziz Chaâbane qu'on ne présente plus après sa bonne prestation face au CA, il y a lieu de citer Chiheb Abdelli, Omar Allouche, Aziz Khelifi et Walid Meddahi, une armada de talents qui ont fait leur apparition, en grande partie, pour la première fois avec les séniors.

Malgré un temps de jeu insuffisant en match officiel, deux d'entre eux, Khelifi et Meddahi, ont réussi deux des trois buts du CAB respectivement les 2ème et 3ème, Balbouz ayant ouvert le score auparavant «Contre le CSS, dimanche dernier, certains joueurs ont montré une sorte de lassitude par manque d'ambition et sont passés à côté du sujet.

Alors nous n'avons pas hésité à intégrer tous ces jeunes qui s'impatientent de jouer. Le moment était donc propice pour eux. Ils n'ont pas manqué de confirmer, sur le terrain, tout le bien qu'on pense d'eux», affirme fièrement l'entraîneur cabiste au terme des débats.

On peut penser alors qu'il n'y a pas de souci à se faire au CAB sur le plan purement sportif! Maintenant, il va falloir résoudre plein d'autres problèmes majeurs, à commencer par honorer ses dettes... Quant à la présidence, il s'agit d'une autre paire de manches.