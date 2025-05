Tunisie: Le recensement 2024 lève le voile sur les nouvelles réalités tunisiennes

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a annoncé ce samedi 17 mai 2025 le début de la publication des résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2024, le plus vaste exercice statistique périodique entrepris par l'État tunisien. Cette opération, menée selon les standards internationaux, vise à mettre à jour la base de données nationale.

Selon le ministre, les résultats globaux sont dès à présent disponibles, tandis que les résultats détaillés seront diffusés progressivement dans les prochaines semaines. Ils seront structurés autour de plusieurs axes sectoriels, notamment : les statistiques démographiques, les conditions de logement des ménages, l'éducation et la formation, le marché du travail, la couverture sociale, la santé, les personnes en situation de handicap et les décès, les migrations internes et externes, le genre, l'enfance, la jeunesse, les personnes âgées ainsi que l'accès aux technologies modernes.

Samir Abdelhafidh a souligné que ce recensement marque une rupture qualitative dans la conduite des opérations statistiques en Tunisie. Pour la première fois, des outils numériques avancés ont été utilisés, tels que des tablettes, des systèmes d'information géographique, des services cloud nationaux et des dispositifs de sécurité informatique. Ces innovations ont permis, selon lui, de réduire les délais de traitement, d'améliorer la qualité des données et de moderniser l'administration publique.

Les résultats du recensement révèlent des évolutions démographiques et sociétales notables, notamment dans la structure par âge de la population et la répartition géographique des habitants. Ils fournissent également des indicateurs clés sur le nombre d'habitants, la répartition selon le sexe et les groupes d'âge, le nombre de ménages, les taux de croissance démographique, la nature des logements et les niveaux de raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que la proportion d'étrangers résidant en Tunisie.

Le ministre a appelé les institutions publiques, tant au niveau central que local, à exploiter ces données pour revoir la cartographie de la production statistique, renforcer les statistiques sectorielles et améliorer l'interconnexion entre les bases de données administratives. Cette démarche s'inscrit dans une vision nationale intégrée, visant à faire de la statistique un levier stratégique pour la prise de décision et l'élaboration des politiques publiques.