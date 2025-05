Tunisie: Hadj 2025 - Demain premier départ des pèlerins vers les Lieux Saints

Le dimanche 18 mai 2025, les premiers vols tunisiens à destination des Lieux Saints pour accomplir le pèlerinage du Hajj partiront de l'aéroport international de Tunis Carthage à 10h00. Deux vols partiront des aéroports tunisiens de Sfax, Monastir, Djerba, Tozeur et Tabarka.

Le nombre de pèlerins tunisiens s'élève cette année à 10 982, le plus âgé ayant plus de 90 ans et le plus jeune 24 ans.

La délégation officielle comprend 330 personnes de différentes spécialités, en étroite coordination avec les autorités saoudiennes qui ont fourni un important matériel logistique pour assurer le bon déroulement de la saison, malgré la réduction sensible du nombre de missions d'accompagnement.

Le ministère des Affaires religieuses a conseillé à tous les pèlerins de vérifier l'heure de départ du vol et d'être présents à l'aéroport cinq heures avant l'heure de départ, en plus de se munir du passeport, du billet et du carnet de vaccination.

Le ministère de la Santé a donné un certain nombre de conseils médicaux importants aux pèlerins pour un pèlerinage en toute sécurité, soulignant que leur sécurité sanitaire est une priorité nationale.

L'hébergement à La Mecque a été attribué dans la zone centrale, où la distance entre l'hôtel le plus éloignée et la mosquée de La Mecque ne dépasse pas 700 mètres, ce qui permet aux pèlerins d'entrer plus facilement dans le Haram et d'accomplir les rituels avec aisance, notant que le prix du Hadj pour la saison 1446 H/2025 J.-C. a été fixé à 20 700 000 Dh.

L'Office des affaires des pèlerins tunisiens a annoncé le programme de la phase de départ des vols du Hadj à partir des aéroports tunisiens.

Le ministère du Hadj et de la Omra du Royaume d'Arabie saoudite a souligné la nécessité d'obtenir un permis officiel pour accomplir les rituels du Hadj, précisant qu'il s'agit d'une condition préalable à l'organisation de l'accomplissement des rituels et au maintien de la sécurité et de la sûreté des pèlerins.