Congo-Kinshasa: La Cenco lance un appel à la mise en place du Pacte social pour la paix des Églises congolaises

Co-initiatrice d'un Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC pour mettre fin au conflit qui déchire l'est du pays, la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) a donné une conférence de presse, ce vendredi 16 mai, au cours de laquelle elle a plaidé pour la mise en oeuvre du projet qu'elle défend avec l'Église protestante de RDC.

Associée avec l'Église protestante congolaise dans un projet de Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC, l'Église catholique du Congo a de nouveau insisté sur la nécessité de trouver un consensus pour restaurer l'ordre constitutionnel et réconcilier la nation congolaise, vendredi 16 mai. Face au constat sans concession qu'elle dresse de la situation dans le pays - crispation du climat politique, guerres et conflits en extension, crises accentuées -, celle-ci estime aussi que l'initiative qu'elle défend est plus nécessaire que jamais.

Après des consultations conjointement menées pendant plusieurs semaines avec l'Église du Christ au Congo (ECC) en RDC, mais également dans la région et même en Europe, aux États-Unis et au Qatar, la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) tient en outre à faire savoir que le rapport rédigé à l'issue est prêt.

Si sa primeur est réservée au chef de l'État, Félix Tshisekedi, parce que « nous ne pourrons pas avancer sans son accord », dixit Donatien Nshole, le secrétaire de la Cenco, ce dernier met toutefois en avant le besoin d'organiser un forum national pour traiter les causes profondes du conflit dans l'est du pays et trouver un consensus en interne. « Sans cela, il y aura encore des groupes armés », prévient-il, ajoutant par ailleurs que « ce forum ne doit pas [non plus] être un simple espace de partage de pouvoir ».

Une fois un consensus trouvé, ce forum pourrait, dans un second temps, donner lieu à l'organisation d'une grande conférence internationale sur les Grands Lacs dans laquelle le président Tshisekedi porterait la parole des Congolais, poursuit Monseigneur Nshole. « Là encore, c'est une réponse à ceux qui croient que c'est une initiative pour renverser le chef de l'État : non ! C'est lui qui prendra le lead pour aller négocier à cette conférence », insiste le religieux, selon qui une nouvelle rencontre avec Félix Tshisekedi devrait avoir lieu très prochainement.