Sénégal: Kaffrine - Vingt-cinq jeunes formés aux techniques d'installation de kits solaires

Kaffrine — Vingt-cinq jeunes de la région de Kaffrine (centre) ont reçu, jeudi, leurs attestations après avoir été formés aux techniques d'installation de kits solaires, a constaté l'APS.

Cette formation est une initiative de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), qui a également remis des documents de formalisation et des intrants destinés aux porteurs d'activités génératrices de revenus dans la région.

Cette activité s'est tenue en présence du ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, du secrétaire d'Etat à l'Urbanisme, au Logement et à l'Hygiène publique, Momath Talla Ndao, de Sinna Amadou Gaye, directrice générale de l'ANPEJ et d'un représentant du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture

Des autorités territoriales, des parlementaires, des membres des chambres consulaires, entre autres personnalités, ont également pris part à la rencontre au cours de laquelle dix groupements d'intérêt économique (GIE) et quinze entrepreneurs individuels ont reçu leurs dossiers de formalisation, en plus d'un autre GIE qui a reçu un moulin à mil.

Selon la directrice de l'ANPEJ, l'emploi est désormais au coeur de toutes les politiques de croissance impulsées par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"L'objectif est clair : offrir aux jeunes des solutions durables adaptées et inclusives. C'est dans cette dynamique que l'ANPEJ a lancé le Programme national pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes - PNPEJ/SN-", a souligné Sinna Amadou Gaye.

Celui-ci vise, d'après elle, à faire de l'entrepreneuriat un levier central de création d'emplois et de développement économique durable dans toutes les régions.

Le PNPEJ/SN est doté d'un budget de 275 millions francs CFA pour la période 2023 à 2024 et a permis d'accompagner 580 jeunes entrepreneurs dans les régions de Dakar, Fatick, Thiès, Kédougou et Kaffrine, à travers des formations en éducation financière et en gestion d'entreprise, a fait savoir Mme Gaye.

Elle a, par ailleurs, signalé que le programme s'active également dans la dotation de matériels, le soutien en équipements, le développement, la promotion des activités génératrices de revenus, l'appui à la formalisation, entre autres.

Pour sa part, le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, s'est engagé à enrôler tous les bénéficiaires en coopérative productive solidaire et, éventuellement, à les accompagner par des financements.

Les différents bénéficiaires ont vivement magnifié la démarche inclusive de la directrice de l'ANPEJ, qui permet, selon eucx, d'assurer l'employabilité aux jeunes.