Tunisie: Coupe de Tunisie/L'USBG reçoit EGSG (14h30) - Aux portes des demi-finales

L'USBG a la chance d'avoir comme adversaire EGSG qu'elle a étrillée sans difficulté par 3 buts à 1 lors de la 30e journée

Deuxième promenade de santé des Jaune et Noir en l'espace de quatre jours contre El Gawafel de Gafsa, cette fois pour le compte des quarts de finales de la Coupe de Tunisie ? Logiquement, la mission est assez facile face à une équipe de Gafsa fustigée par ses fans au point de l'avoir empêchée de s'entraîner normalement afin de disputer l'ultime match en championnat après la descente en Ligue 2.

En prévision du match d'aujourd'hui, les protégés de Afouen Gharbi ont levé le pied sur l'accélérateur pour se ménager physiquement pour cette confrontation de Coupe et maximiser leurs chances aux dépens de ce même adversaire sur les rotules moralement. « Logiquement et effectivement, c'est un challenge à notre portée», reconnaît l'entraîneur Afouen Gharbi. « Mais, il faut être prudent quand même pour ne pas être piégés par des Gafsiens avides de revanche et pour qui une qualification pourrait être une petite consolation après la relégation», prévient-il.

Peu de changements

Aussi bien au niveau du système de jeu que dans la formation de départ, Afouen Gharbi ne va pas changer de stratégie et de joueurs qui lui ont donné la plus grande des satisfactions.

Farhati dans les buts, une charnière à trois, deux latéraux positionnés haut pour une tâche plus offensive, un milieu à trois avec le retour de Loussoukou, comme premier rideau pour la récupération et la relance du ballon à partir d'une ligne avancée et une paire d'attaque avec comme fer de lance Iyed Belwafi, principal artisan des derniers succès de l'USBG.

Ayoub Châabane et Adem Ben Ahmed seront également de la partie comme joueurs de base ou comme jokers pour la seconde mi-temps selon la physionomie d'un match qui s'annonce facile mais qui pourrait réserver aussi des surprises

Coupe de Tunisie -- Quarts de finale

Le programme

Demain

14h30 : US Ben Guerdane-EGS Gafsa Arbitre: Amir Loucif

Dimanche

14h30 : US Monastir-Club Africain Arbitre Nidhal Ltaïef

14h30 : ES Tunis-ES Zarzis Arbitre : Walid Mansri

17h00 : ES Sahel-Stade Tunisien Arbitre : Haythem Trabelsi