Afrique: Forum « Vers le Sud » à Sorrente - La Tunisie se positionne comme acteur clé de l'interconnexion énergétique euro-africaine

Le secrétaire d'État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, a participé les 16 et 17 mai au forum international "Vers le Sud", tenu à Sorrente (Italie), et consacré à la stratégie européenne pour une nouvelle dynamique géopolitique, économique, sociale et culturelle en Méditerranée.

Organisé par le think tank The European House - Ambrosetti, l'événement a réuni plusieurs ministres, hauts responsables européens et maghrébins, représentants d'institutions régionales et internationales, ainsi que des experts du secteur énergétique.

Dans une session consacrée au rôle stratégique de la Méditerranée dans le processus de transition énergétique mondiale, Chouchane a présenté la stratégie tunisienne à l'horizon 2035, insistant sur la nécessité d'une coopération régionale renforcée pour faire face aux défis liés à l'instabilité des marchés énergétiques et à la transition vers des sources durables.

Il a évoqué les réformes structurelles menées par la Tunisie, visant à améliorer l'efficacité énergétique, diversifier le mix énergétique et renforcer l'intégration régionale, notamment à travers des projets d'interconnexion électrique.

Le secrétaire d'État a mis en avant le projet ELMED, future interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie, considéré comme le premier lien en courant continu entre l'Europe et l'Afrique. Ce projet est soutenu par l'Union européenne, qualifiée de "partenaire stratégique" de la Tunisie dans le domaine énergétique.

En marge du forum, Chouchane s'est entretenu avec le ministre algérien de l'Énergie, Mohamed Arkab, accompagné des PDG de Sonatrach et Sonelgaz. Les discussions ont porté sur le renforcement des projets conjoints et sur le développement de l'interconnexion électrique tripartite entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye.

Il a également rencontré Nicola Monti, Directeur général du groupe énergétique italien Edison, avec lequel il a discuté de la promotion des investissements bilatéraux et de la coopération dans le domaine de l'innovation énergétique.

Le forum s'est clôturé par la publication de la quatrième édition du Livre blanc Vers le Sud, document stratégique mettant en lumière le rôle central de la Méditerranée dans la réponse aux enjeux géo-économiques contemporains.